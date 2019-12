Perchezitii la un centru de plasament din Timis: Fetele se prostituau pe camp, pentru cosmetice si tigari

Ziare.

Anchetatorii spun ca, in vara acestui an, o fata de aici a sunat la numarul de urgente 112 sustinand ca a fost violata.Atunci s-au facut cercetari, dar in urma anchetei politistii au stabilit ca fata a mintit, insa si-au dat seama ca au de-a face cu o grupare care folosea fetele din acest centru, trimitandu-le sa se prostitueze.In urma anchetei, a reiesit ca o fata internata in acest centru a convins patru colege de-ale ei sa se prostitueze. Partidele de amor aveau loc pe camp, in locuintele clientilor sau chiar in parc.Proxenetii, trei femei si un barbat, incasau banii, iar fetele primeau cosmetice si tigari pentru prestatii.Un barbat si trei femei urmeaza sa fie audiati la sediul DIICOT din Timisoara in acest caz, ei fiind cercetati pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de minori.