Politistul-pedofil a fost scos din arest pentru a asista la perchezitii facute in dosarul sau

Anchetatorii au ridicat si un autoturism care ii apartine lui Eugen Stan, masina fiind transportata pe o platforma.Potrivit unor surse din ancheta , perchezitiile au loc dupa ce Eugen Stan si-ar fi lasat mai multe lucruri in boxa, desi el si-a vandut apartamentul. Eugen Stan a fost scos din arestul Politiei Capitalei si dus sa asiste la perchezitii. Procedura prevede ca la perchezitii e obligatoriu sa fie prezent fie cel vizat, fie avocatul sau.Parchetul General a preluat pe 10 ianuarie ancheta in acest caz, politistul Eugen Stan fiind acuzat de savarsirea a trei infractiuni de agresiune sexuala si a unei infractiuni de perversiune sexuala.Procurorii sustin ca, in ziua de 5 ianuarie, in intervalul orar 10:10 - 10:55, in incinta unui bloc din sectorul 6 -in lift si pe palierul etajului 8- Stan ar fi agresat sexuat doi minori, o fetita de 5 ani si fratele ei de 9 ani.Pe langa agresiunea din lift, pe care politistul-pedofil a recunoscut-o deja impreuna cu alte doua fapte, acesta mai este verificat si in legatura cu alte 15 fapte.Parchetul General a preluat dosarele privind savarsirea a trei infractiuni de agresiune sexuala de catre Eugen Stan, dar si a unei infractiuni de perversiune sexuala si un dosar de agresiune sexuala constituit in urma unei plangeri din 2016 in care a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei).