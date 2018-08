Trei barbati au fost arestati in urma unor perchezitii: Tinere sarace primeau bani pentru a se casatori cu asiatici

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Politia Romana, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Directiei Operatiuni Speciale au facut 15 perchezitii la persoane banuite ar fi recrutat tinere cu posibilitati materiale reduse, in vederea incheierii de casatorii de convenienta cu cetateni asiatici, contra unor sume de bani, pentru ca acesti cetateni sa poata accede in spatiul Uniunii Europene. Trei persoane au fost arestate preventiv."Din cercetari a reiesit ca membrii gruparii ar fi pus la dispozitia unor cetateni romani inscrisuri oficiale falsificate - carti de identitate, certificate de casatorie, apostile etc., in vederea utilizarii acestor documente pentru incheierea de casatorii de convenienta cu cetateni non UE, fapt ce a avut ca urmare dobandirea de catre cei din urma a unor drepturi in spatiul UE, respectiv drept de sedere, drept de munca, drept de locuinta etc.Gruparea infractionala ar fi fost coordonata de un cetatean pakistanez stabilit in Romania de 20 de ani si ar fi actionat pe raza judetelor Giurgiu, Calarasi si Ilfov, precum si in municipiul Bucuresti. Cei in cauza sunt banuiti ca ar fi recrutat tinere cu posibilitati materiale reduse, in vederea incheierii de casatorii de convenienta cu cetateni asiatici, contra unor sume de bani, pentru ca acesti cetateni sa poata accede in spatiul Uniunii Europene", se arata in comunicatul citat.Casatoriile de convenienta s-ar fi incheiat pe teritoriul Ciprului, Romaniei si Germaniei, cetatenii non-UE platind pentru aceste servicii sume situate in jurul valorii de 10.000 de euro, iar tinerele ce ar fi actionat in acest scop ar fi primit un comision de aproximativ 1.000 de euro, potrivit sursei citate.De asemenea, politistii mai spun ca membrii gruparii ar fi realizat acte de identitate sau alte documente falsificate (certificate de casatorie, livrete de familie, apostile, permise de sedere temporara), prin intermediul carora cetateni non-UE, deja intrati in spatiul european, aflati pe teritoriul Romaniei sau al altor state europene, in special Germania, sa certifice o stare de aparenta legalitate."In urma cooperarii internationale cu autoritatile politienesti din Cipru si Germania, s-a reusit identificarea unui numar de aproximativ 20 de persoane, in general persoane fara posibilitati materiale sau cu un grad scazut de educatie, pe care membrii gruparii le-ar fi trimis in Cipru si Germania, unde ar fi incheiat casatorii de convenienta", mai spun politistii.De asemenea, in urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe inscrisuri si copii ale unor inscrisuri ce prezinta suspiciunea de a fi falsificate, 17.000 de euro, precum si telefoanele mobile, laptopurile si tabletele ce ar fi fost utilizate de persoanele banuite in desfasurarea activitatii infractionale.Pe numele a trei barbati, Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare preventiva.