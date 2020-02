Un consilier PNL sustine ca politistii au vrut sa perchezitioneze casa fostei sotii cautand o alta persoana

Ziare.

Acesta sustine ca oamenii legii au intrat in casa in care locuieste fosta sa sotie, desi ar fi cautat o persoana care ar locui intr-un imobil alaturat.Omul de afaceri Andrei Kadas, a carui firma ar controla o televiziune locala din Brasov, sustine ca politistii cautau, in casa in care, actualmente, locuieste fosta sotie, un barbat care s-ar chema Catalin Alexa, iar cand aceasta le-a transmis ca o familie cu acest nume ar sta la o adresa alaturata, ei nu ar mai fi finalizat perchezitia."Au sosit la adresa fara niciun semnal acustic, fara sa sune la sonerie, sa strige, au sarit poarta, au dat buzna in casa, peste fosta mea sotie. Copiii s-au refugiat intr-o camera, baiatului i s-a facut rau. Au fluturat in mana hartii ca au mandat. Cand au fost intrebati pe cine cauta si despre ce este vorba, li s-a spus ca este vorba despre un alt imobil, cel de langa. In acel moment, au inceput sa-si ceara scuze, ca le pare rau, si au plecat.O sa va pun la dispozitie procesul verbal, in care scrie ca perchezitia nu s-a mai efectuat. (...). Pe mandatul de perchezitie scria ca este cautat Catalin Alexa, lucru care este eronat, niciodata (nu a locuit acolo - n.red.), locuieste in casa de langa imobilul meu", a afirmat Andrei Kadas, mentionand ca unul dintre copiii sai este "la spital" in urma acestui incident.Intrebat ce legaturi are cu Catalin Alexa, nume care apare, in trecut, in mai multe dosare penale celebre de la Brasov, el a afirmat ca nu are niciuna si ca nu avea cunostinta ca acesta ar fi cautat de politie."Nu am nicio legatura cu Catalin Alexa. L-am cunoscut pe Catalin Alexa cand eram in scoala primara, acum 20 si ceva, 30 de ani. L-am vazut ultima oara in urma cu, cred, opt luni. Dar care este problema? (...) Azi dimineata am aflat de la fosta sotie ca era cautat Catalin Alexa, de la fosta sotie", a precizat Kadas.Acesta a facut declaratiile in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, unde a incercat sa participe la conferinta de presa, in calitate de jurnalist, insa nu i s-a permis accesul.Purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Alina Ivan, a subliniat, intr-o declaratie de presa, ca politistii au actionat "la toate adresele la care existau mandate de perchezitie"."La Brasov, au fost efectuate 18 perchezitii domiciliare pentru care exista mandat de perchezitie, la domiciliile si locatiile la care exista suspiciuni cu privire la faptul ca persoanele cercetate ar locui cu forme legale sau fara forme legale. Politistii au pus in executare mandatele (...), inclusiv la respectiva adresa. Nu cunosc daca s-a intervenit in forta, insa s-a respectat procedura. Din informatiile pe care le detin, politistii au actionat conform mandatului pe care il aveau de executat, conform procedurilor.Ancheta este in curs de desfasurare, la finalul perchezitiilor, activitatilor, vom veni cu un punct de vedere final, va vom prezenta exact situatia, urmand sa va tinem la curent cu toate masurile dispuse. Procedura in cursul anchetei penale nu este publica, nu pot sa fac afirmatii cu privire la nume", a declarat Alina Ivan.Intrebata de ce nu i-a fost permis accesul lui Andrei Kadas la conferinta de presa, purtatorul de cuvant al IPJ Brasov a precizat: "Toata lumea are acces la informatii de interes public. Aici, in aceasta camera, sunteti numai dumneavoastra, ziaristii acreditati (...) Domnul despre care vorbiti, daca are vreo solicitare, o vom solutiona".Conform unui comunicat de presa remis joi, politistii din cadrul BCCO Brasov, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, joi dimineata, 20 de perchezitii in judetele Brasov,Valcea si Braila, pentru destructurarea unei grupari specializate in infractiuni informatice care a actionat, in perioada august 2018 - decembrie 2019, pe teritoriul SUA. In aceeasi cauza, concomitent, au fost efectuate perchezitii in Ungaria si Germania.