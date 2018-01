Un fost profesor, retinut pentru pornografie infantila si act sexual cu un minor. Mii de imagini descoperite la perchezitii

Ziare.

com

Barbatul este acuzat ca ar fi intretinut relatii cu un baiat de 15 ani, abuzand de autoritatea si influenta sa asupra victimei.La perchezitii , anchetatorii au descoperit peste 2.300 de CD-uri si DVD-uri, dar si alte medii de stocare susceptibile a contine imagini pornografice cu minori."Din cercetari a reiesit ca in perioada anilor 2000 - 2015 (...) barbatul in varta de 59 de ani ar fi produs si detinut materiale pornografice cu minori. De asemenea, ar fi intretinut acte sexuale cu un baiat minor, in varsta de 15 ani, abuzand de autoritatea si influenta sa asupra victimei", au anuntat anchetatorii.Procurorii DIICOT au precizat ca profesorul se numeste Bordeiu Gheorghe, iar la perchezitii s-au descoperit 12.231 fisiere care constituie materiale pornografice cu minori. Unele dintre imagini au fost descarcate din surse online, altele prezinta copii care i-au fost elevi.In 2014, pe vremea cand preda la Scoala 93 din Capitala, profesorul Bordeiu Gheorghe a fost reclamat de mama unei eleve de 12 ani ca ii hartuieste fiica pe retelele de socializare, informeaza Stirile TVR