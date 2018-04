Un italian care spala bani pentru grupul mafiot Zagaria a fost retinut in Pitesti

Ziare.

Procurorii DIICOT si ofiteri de politia judiciara au facut, joi, cinci perchezitii in judetul Arges pentru destructurarea grupului infractional, care actiona in Italia si in Romania, iar pe numele barbatului a fost emis mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia.Conform DIICOT, gruparea era coordonata de catre suspectul I.N. - cetatean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societati, care erau parte integranta din grupul infractional organizat, cu roluri bine definite."Activitatea infractionala a suspectului I.N. a inceput pe teritoriul statului italian in urma cu mai multi ani, respectiv din anul 2002, prin infiintarea unor societati comerciale cu obiecte de activitate diverse (in principal in domeniul tehnologiei comunicatiilor).Ulterior, incepand din anul 2004, unul dintre membrii clanului de tip mafiot Zagaria, care a actionat pe teritoriul Romaniei, respectiv suspectul I.N., direct si prin intermediul membrilor sai de familie si-a transferat in mod disimulat veniturile obtinute din activitatile infractionale in Romania, ocazie cu care a infiintat de-a lungul timpului mai multe societati comerciale pe raza municipiului Pitesti, avand ca obiect principal de activitate constructia cladirilor rezidentiale si nerezidentiale", precizeaza DIICOT.Activitatile comerciale desfasurate de catre cele patru societati infiintate pe teritoriul Romaniei, in judetul Arges, s-au derulat sub o aparenta legalitate, iar profiturile obtinute in domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea in mod disimulat catre membrii familiei sale din Italia, acestia din urma avand rolul de persoane interpuse in circuitul infractional, adevaratul scop fiind de fapt finantarea clanului de tip mafiot Zagaria, care actioneaza pe teritoriul Italiei."Prin intermediul acestui mod de operare, suspectul I.N. a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din Romania in Italia. De asemenea, din materialul probatoriu a rezultat in mod clar probe care confirma apartenenta suspectului I.N. la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestui clan pe teritoriul Romaniei.Totodata, din continutul procedurii penale reiese ca suspectul I.N. a finantat printre altele si sprijinit in mod concret detinutii clanului DEI CASALESI, o fractiune a clanului de tip mafiot Zagaria", este concluzia procurilor DIICOT.In cauza se desfasoara activitati complexe in vederea identificarii si strangerii de probe pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si grup infractional organizat, respectiv asociere criminala de tip mafiot, aceasta din urma raportata la legislatia autoritatilor din Italia.Fata de suspect a fost emis mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia.