"Zeci de perchezitii cu participarea Secret Service in Bucuresti si in noua judete: Prejudiciu de 34 milioane de dolari. Criptomonede indisponibilizate in premiera"

Ziare.

com

"In urma unei cereri de asistenta judiciara internationala, transmisa de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigatii privind un grup de romani implicat in diferite forme deVictimele erau cetateni americani, iar prejudiciul cauzat se ridica la aproximativ 34.000.000$. Cercetarile au aratat faptul ca activitatea infractionala a persoanelor implicate ar fi debutat in anul 2016", anunta IGPR.Prin intermediul unor site-uri de comert electronic, membrii grupului ar fi postat, convingand victimele sa trimita bani pentru bunurile comandate (inexistente).In urma solicitarii primite de la autoritatile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de politisti din strucuturile de combatere a criminalitatii organizate din, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au facut 27 de perchezitii la domiciliile si resedintele persoanelor vizate. La perchezitii au participat si agenti ai Secret Service.In urma actiunii,51 de telefoane mobile, 8 HDD -uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unitati centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie si 2 autoturisme (in valoare aproximativa de 61.000 de euro) . De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD si 5.500 CHF.In aceeasi zi, prin intermediul Serviciului de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata din cadrul D.C.C.O., au fost puse in aplicare ordonante de instituire acu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casa si 2 apartamente), cu o valoare totala estimata de 310.000 de euro.In cauza, au fost identificate si duse la sediul D.I.I.C.O.T., precum si la brigazile de combaterea criminalitatii organizate din Cluj si Craiova,Totodata,, pentru demararea procedurilor de punere in executare a mandatelor internationale de arestare . Ulterior, persoanele in cauza au fost extradate in Statele Unite ale Americii.Cercetarile efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica, spalarea banilor si constituirea unui grup infractional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana.