2017 a fost anul lor, anul hotilor. Poate fi 2018 al nostru?

Au acumulat experienta, a fost anul in care totul le-a mers din plin. Eliberati din inchisoare, plini de bani si beti de putere, si-au dat jos mastile.Restul temelor nu au contat. Reforma in sanatate s-a oprit. Drumurile noastre toate au ramas la fel de aglomerate si de nereparate. Educatie, locuri de munca nu au interesat.Cum bine spunea (fostul) doctor in drept si prim ministru Victor Ponta: "Tara asta se descurca". Asa a facut. Fara nici un merit al conducatorilor sai.A fost anul reciclarii deseurilor politice. Darius Valcov, infractor si traseist politic, a elaborat programul de guvernare . Tot el a evaluat guvernul. Cel care a iesit cel mai prost la evaluare si-a dat demisia din guvern. Apoi a votat pentru demiterea guvernului din care isi daduse demisia. Apoi a devenit noul prim-ministru.Fostul prim-ministru, demis de propriul partid, prin motiune de cenzura, premiera europeana, a primit o functie foarte banoasa de la acelasi partid.Din acelasi guvern si-a dat demisia faimosul jurist Iordache, cu studii facute pe genunchi, jalnic plagiator dintr-un adversar politic. Motivul a fost ordonata 13, care mai scapa din hoti, adoptata, cum altfel, hoteste. A primit imediat un post de vicepresedinte al Parlamentului si de presedinte al unei comisii in care sa isi bata joc linistit de cate legi doreste. Nu este teatru absurd, asa s-au intamplat lucrurile. Si se vor mai intampla, inca nu au terminat.Tema justitiei a impartit tara in doua tabere, inegal vizibile. Cele doua Romanii despre care vorbea Adrian Nastase. Una care se lasa furata, daca este mintita la televizor si i se da si ei ceva. Cea care a crezut ca taranistii tipareau dolari, ca Regele aducea mosierii inapoi, apoi a crezut ca Basescu face politie politica, apoi ca binomul ii supara in mod nedrept pe milionarii in euro, iar acum crede ca statul paralel are toate rudele angajate pe bani multi la stat, copiii la cele mai scumpe scoli private din strainatate, mosii in Teleorman si bogatii nemasurate in Brazilia si Madagascar. Statul paralel a facut asta, nu hotii cu venituri bugetare.Cealalta Romanie, care s-a vazut la votul pentru alegerile prezidentiale, a lipsit de la cele parlamentare. A participat la proteste, cu putine rezultate. Tardiv. Puterea este pe mana celor care nu dau " doi bani " pe ei. Am ajuns sa ii vedem injurand grotesc in Parlament. Opreste marlania nu are nici un efect in cazul lor. Orice personaj, oricat de compromis, este recuperat si devine instanta morala. Sorin Rosca Stanescu, fost informator al Securitatii, fost parlamentar liberal, a iesit din inchisoare direct luptator cu sistemul. Este permanent prezent la cate vreo televiziune.Si-au dezvoltat strategii noi. S-au identificat punctele slabe si s-au inventat prieteni acolo: diaspora, societate civila, magistratura.In numele diasporei vorbeste o "coalitie impotriva coruptiei" tocmai din SUA, compusa dintr-o singura persoana, care pare personaj de desene animate. Un preot greco-catolic care da lectii juridice pe Facebook in limbaj suburban, impotriva justitiei. Vorbele sale sunt preluate pompos de Antena 3 si EVZ cu titluri mari: Kovesi desfiintata din America / Diaspora este impotriva sistemului etc.In magistratura avem o "uniune a judecatorilor" compusa dintr-o doamna judecator care sta permanent si dumneaei prin studiorile tv si legitimeaza, mult mai discret si elegant, demersurile de tip Iordache de imblanzire a legilor.In numele societatii civile l-au trimis din partea lor in CSM pe Victor Alistar, vechi combatant de culoare rosie, care oficial conduce un ONG care lupta pentru transparenta. In practica, il ajuta si el cu ce poate pe domnul doctor Iordache. Care secondat de Eugen Nicolicea, revolutionar din Turnu Severin si de Serban Nicolae, tine ocupata aproape toata agenda publica. In rest, sa reluam teza altui doctor in drept amintit mai sus, "tara asta se descurca".Macar lucrurile sunt acum clare. Regula tertului exclus.Prof. univ. dr. Adrian Nastase este un reper moral, victima inocenta a basismului, devenit binom stalinist, ulterior stat paralel. A mostenit cinstit averea nemasurata de la socrul sau si de la o matusa care locuia la bloc. A format intelectuali de elita, printre care se distinge lect. univ. dr. Victor Ponta.Sau Adrian "Bombo" Nastase este un arivist fara scupule, care s-a folosit de relatiile socrului sau, demnitar comunist de cel mai inalt rang, pentru a parveni.Dupa Revolutie a ajuns prim-ministru si a domnit asupra tarii cu ajutorul baronilor locali, calcand pe cat posibil in picioare justitia si presa independenta.A devenit atat de bogat incat l-a scarbit pana si pe Ion Iliescu. Si-a ascuns o parte dintre bani pe numele unei matusi batrane si sarace, fara nici o jena.A girat impostura academica a lui Victor Ponta si Gabriel Oprea. A fost condamnat in trei dosare penale, din care doua cu executare. Are interdictie de a ocupa functii publice.Este simbolul capitalismului de cumetrie, prin care fostii demnitari comunisti si-au insusit o parte enorma a bogatiei publice, prin intermediul familiei si acolitilor.Reteaua lor de influenta a devenit o bariera in calea unei cariere cinstite, ceea ce a dus la o emigratie masiva. Sistemul corupt a dat Lucani si Secureni din plin. Tara a saracit in masura in care baronii au prosperat.Intre cele doua variante nu exista cale de mijloc.Lor le-a mers bine in 2017. Sunt multumiti, au ce sarbatori. Cum puteau termina mai frumos decat cu un chef de zile mari? Un super revelion la televiziunea lui Ghita exilatul, cea care ne spunea ca la Colectiv a dat foc Soros Las' ca toate trec. Ne uitam la ei cum canta, cum danseaza, cum chiuie. Iordache nu putea lipsi nici de aici, trece pe la Olt. Nicolae ne spune ce barbat era odata. Pe vremea slujirii lui Costica Voicu, mafiotul din justitie. Petre Roman, fost si el parlamentar liberal, hahaie alaturi de Miron Cosma, cel condamnat pentru terorism si pentru ca l-a dat jos de la putere.Eh, lasati, s-a dus ranchiuna, v-am spus ca acum infractor este un titlu de glorie. Toate trec la omu' bun. Politicienii, bineinteles, canta impreuna muzica populara. De-a noastra. Sunt, ma intelegeti, patrioti, domne'.Este triumful sulfuros al proastei cresteri, a kitsch-iului nationalist, unsuros si abtiguit, mandru tare ca altul pe lume ca el si neamul lui nu este pe nicaieri prin lume. Vorba nemuritorului Catavencu, tot la un chef, cu limba impleticita, dar sincer emotionat: "Pentru ca toti ne iubim tara, toti suntem romani!... Mai mult sau mai putin onesti!".Pentru 2018 imi doresc ca cealalta Romanie sa isi revina, sa se repuna in drepturi. Daca vi se pare ca acest circ este inevitabil, nu este. In diaspora, la alegerile parlamentare, cei care acum isi bat jos de legi si de altceva nu sunt interesati, PSD, ALDE si UDMR, au obtinut impreuna 0 (zero) mandate. Ar fi putut continua reforma din sanatate, ne-am fi putut interesa de problemele cronice ale tarii: infrastructura, educatia si accesul incorect la resursele publice.Anul trece, noi ramanem. Sa ne bucuram. Sa fim uniti si optimisti. Un an al proiectelor serioase, un an in care oamenii cinstiti si competenti sa ia decizii pentru Romania, iata speranta mea pentru 2018.