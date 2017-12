2017 a fost un dezastru. In 2018 suntem fortati sa dam drumul la cheltuirea fondurilor europene

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Asta inseamna ca 2018 nu poate pleca in forta pentru ca nu exista proiectele necesare ca acest lucru sa se intample.Si daca ne-am apuca acum, mai devreme de prima jumatate a lui 2019 nu am infinge, cum se spune, prima lopata. Caci de la acel moment incepe sa se cheltuie banul public.Clasa politica a fost mult mai interesata de alte proiecte decat sa pregateasca investitii pentru perioada imediat urmatoare. Intreaga economie merge acum pe mediul privat, dar acesta, fara sustinere publica, pare greu ca va reusi de unul singur sa duca tara inainte.Mai mult decat atat, in timp ce politicienii reduc pedepsele pentru cei care administreaza banul public, pe partea cealalta s-a ajuns la cote insuportabile de constrangere. Se lasa impresia ca niste baieti destepti pregatesc terenul pentru furtul banului public, dar ca sa aiba de unde fura este nevoie si de colectare.si asa constrans puternic de lipsa infrastructurii publice si de ajutorul statului in ceea ce priveste reducerea birocratiei.In anul 2018 suntem fortati sa depunem proiecte si sa incepem sa cheltuim banul public. O problema in acest sens a devenit insa lipsa de apetit a administratiilor locale. In lipsa existentei de profesionisti care sa duca la capat proiectele, multe dintre ele in mandatul trecut au cazut prada actelor de coruptie. Astfel ca la acest moment, vorbind cu sinceritate, administratiile locale nu mai sunt interesate sa depuna proiecte pentru banii europeni de teama ca va urma deschiderea unor dosare penale. Caci multi dintre edili au ajuns in functia publica nu cu gandul la comunitate ci mai ales la propriile interese.Uniunea Europeana a pus la dispozitia tarilor membre sume colosale de bani. Si daca am lua jumatate din ele, cresterea economica a Romaniei este ca si asigurata. Situatia insa in toate statele europene este in mare cam aceeasi. Romania nu este nici codasa si nici fruntasa la accesarea banilor europeni. Toate tarile inregistreaza grafice intarziate.Teoretic, Ministerul Dezvoltarii pregateste pentru urmatorii doi ani investitii puternice. Acestea insa se preconizeaza a se face pe bani colectati la bugetul central, primariile fiind mai interesate de ele datorita procedurilor mult simplificate. Daca ar porni si un sfert din proiectele considerate a fi acceptate atunci cu siguranta am asista la o crestere economica importanta.Insa anul acesta ne-a aratat ca multe contracte de finantare s-au semnat, dar banii au intarziat sa apara.Ce inseamna acest lucru? Mai grav decat daca nu se promiteau acei bani. Pe baza contractelor de finantare au fost desfasurate licitatii, s-au achizitionat servicii si s-au inceput lucrarile. Insa daca aceste lucrari vor ramane neplatite sau intarziate vom asista iar la un dezastru. Nu doar ca autoritatile locale se vor vedea in situatia de a ramane datoare catre societatile comerciale castigatoare, dar este foarte probabil ca inclusiv acestea din urma sa aiba probleme ca urmare a incasarilor intarziate.Si asa avem mii de investitii publice incepute in anii precedenti si apoi abandonate. Cu siguranta nu avem nevoie de altele.O problema majora este aceea ca nu se au in vedere acele investitii care chiar merita a fi realizate. Impartirea banilor se face pe baze politice sau intelegeri personale. Astfel ca, in loc sa dam bani acolo unde comunitatile sunt in dezvoltare si au nevoie de ei, se arunca prin tara cu sacosele de bani la nivelul unor autoritati locale care in urmatorul deceniu cel mai probabil vor disparea ca urmare a depopularii.Trebuie sa acceptam realitatea globala si care arata ca micile comunitati dispar si se dezvolta metropolele. Este nevoie de bani in localitatile de langa marile orase. Chiar daca acestea dispun de fonduri proprii, ele sunt insuficiente pentru nivelul de dezvoltare impus de mediul privat.In loc sa impartim banii pe proiecte inutile ar trebui sa ne oprim din tot si in doi, maximum trei ani, sa terminam toata infrastructura rutiera majora, adica autostrazile.Acestea ar trebui sa fie prioritare in 2018 si 2019. Germania facea autostrazi in timpul lui Hitler iar S.U.A. le are de aproape un secol. Asta arata caOri daca nu reducem acest decalaj economia va fi in continuarea de distantele mari aproape imposibil de parcurs in conditii de eficienta.Politicienii par ca au parasit Moldova. Sa lasam ajutoarele sociale la o parte si sa legam regiunea de Ardeal si Muntenia prin autostrazi. Orice alta investitie este inutila deoarece fara un mediu privat internationalizat puternic nimic nu va merge aici.Exista premize ca lucrurile sa se duca in directia corecta, insa comportamentul imprevizibil clasei politice ridica mari semne de intrebare asupra capacitatii sau dorintei guvernantilor de a face bine romanilor.