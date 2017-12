Ce se va intampla cu romanii din Marea Britanie dupa Brexit?

Planul Marii Britanii: cat mai putini muncitori din UE

Cum se pregatesc autoritatile de la Bucuresti?

Klaus Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie dupa Brexit a fost bine rezolvata

Ce trebuie sa stie romanii care vor sa ramana in UK dupa Brexit?

Planul guvernului de la Londra, devoalat de presa din Regat, arata ca dupa 29 martie 2019 drepturile imigrantilor europeni vor fi restranse, iar accesul cetatenilor europeni la locurile de munca va fi puternic limitat.Masura ii va afecta in special pe romani si pe bulgari deoarece peste un sfert dintre europenii care au emigrat anul trecut in Marea Britanie au venit din aceste doua tari, se mai arata in materialul publicat de The Guardian Conform documentului scurs in presa,, iar cei care au o calificare recunoscuta, intre trei si cinci ani.Dupa Brexit, cetatenii Uniunii Europene vor putea intra in Marea Britanie doar cu pasaportul, iar cartile de identitate nu vor mai fi acceptate, se mai arata in documentul Ministerului britanic de Interne publicat de The Guardian.Guvernul de la Londra isi propusese ca dupa Brexit sa impuna o limita minima de venituri care sa demonstreze ca oamenii se pot intretine singuri atat timp cat muncesc si lucreaza in Marea Britanie.Cu toate ca documentul mentioneaza un "prag rezonabil", analistii englezi spun ca "pragul" le va putea crea grave probleme muncitorilor din tarile sarace al Uniunii, in special romanilor si bulgarilor.Masura ar urma sa stopeze si asa-numitul "turism pentru ajutoare sociale", una dintre temele predilecte prezentate de sustinatorii iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana.Executivul condus de Theresa May a refuzat in repetate randuri sa comenteze documentul aparut in presa, insa de fiecare data cand a venit vorba despre Brexit oficialii de la Londra s-au rezumat in a spune ca scopul este reducerea migratiei la putin sub o suta de mii de oameni.Insa, implementarea "masurii" va duce la, deci la mai putine locuri de munca pentru muncitorii care vin din statele Uniunii Europene, deoarece britanicii ar avea priorioritate la angajare in fata europenilor.Potrivit documentului Ministerului de Interne, dreptul imigrantilor de a-si aduce familia in Regat ar urma sa fie si el drastic limitat, insa se va oferi totusi acces rudelor de gradul intai si partenerilor de lunga durata.In ultimele zile ale lunii octombrie, Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe site-ul ministerului, pe pagina de Facebook, pe YouTube precum si pe pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord un ghid informativ despre implicatiile Brexit-ului asupra romanilor din Marea Britanie.Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, sustine in clipul informativ ca pe tot parcursul procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana Romania isi va informa cetatenii si ii va indruma in legatura cu noile conditii de viata si de munca care vor fi implementate de autoritatile de la Londra dupa data de 29 martie 2019."Sunt unul dintre acei romani care au trait multi ani peste hotare si, in calitate mea de ministru delegat pentru Afaceri Europene, consider ca e important ca vocea romanilor din Marea Britanie sa fie auzita la Bucuresti. Urmarim cu prioritate asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor europeni care locuiesc, lucreaza sau studiaza in Regatul Unit, precum si ale membrilor familiilor acestora. Dorim sa ii asiguram pe toti cetatenii romani aflati in Marea Britanie si pe cei care sunt interesati de subiect ca statul roman este in prezent pregatit pentru a face fata oricaror situatii generate de Brexit", a declarat Victor Negrescu.Si cam atat din partea Guvernului roman.Pe 14 decembrie, la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca problema romanilor care locuiesc in Marea Britanie a fost "bine rezolvata" in cadrul primei faze a negocierilor privind Brexitul."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme.Problema extrem de spinoasa a banilor a fost practic negociata, mai raman detalii de negociat, dar suntem mult mult mai departe decat unsau o intelegere de principiu, lucru care totusi ne da sperante ca pana la sfarsitul lui 2018 vom avea o intelegere clara", a spus presedintele Iohannis la Bruxelles.La inceputul lunii noiembrie, Guvernul de la Londra a publicat noi detalii legate de obtinerea statutului de rezident de catre cetatenii europeni care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit.Astfel, acestia vor avea la dispozitie ocare "in majoritatea cazurilor, va fi acordata". In cazul unui refuz, solicitantii au dreptul de a contesta decizia. Cererile nu vor fi refuzate din cauza unor "detalii tehnice minore", se mai arata in comunicatul Ministerului de Interne de la Londra."Am spus foarte clar ca pastrarea drepturilor cetatenilor europeni este principala noastra prioritate in cadrul negocierilor. Acestia aduc o contributie extrem de importanta pentru economia si societatea britanica si nu ne dorim ca acest lucru sa se schimbe ca urmare a deciziei noastre de a parasi UE.Vom oferi sprijin tuturor celor care doresc sa ramana aici si sa obtina statutul de rezident (, n. red.) printr-un sistem simplu si direct de aplicare", a declarat David Davis, ministrul care coordoneaza negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.Dupa ultimele negocieri de la Bruxelles, Guvernul de la Londra a publicat pe 18 decembrie o noua informare despre drepturile si obligatiile cetatenilor europeni care vor ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Documentul, in limba engleza, poate fi citit aici In urma referendumului din iunie 2016, Marea Britanie a decis sa paraseasca Uniunea Europeana. Pe 29 martie 2017, Guvernul de la Londra a inceput procedurile de retragere din UE.