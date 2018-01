Ce va fi in 2018

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

Tot ce se intampla anul acesta va fi judecat din perspectiva electorala, caci in 2019 vom avea alegeri europene si, mult mai important decat acestea, un scrutin prezidential. Am mai fost intr-o situatie relativ asemanatoare in 2013. Si atunci aveam la Palatul Victoria un guvern de coalitie ( PSD PNL ), iar la Cotroceni - un presedinte de alta culoare politica decat majoritatea. Va fi 2018 o copie perfecta a anului 2013? Cred ca nu.Motivul e simplu: spre deosebire de Basescu, Iohannis nu iubeste conflictul. In plus, cum e la primul mandat , vrea sa fie reales. Asa ca va continua politica sa prudenta si consensuala. Se va gandi, de aceea, de doua ori inainte de a folosi arma referendumului, precum predecesorul sau in noiembrie 2007. E mai probabil sa-l vedem proiectat inca din 2018 ca un candidat independent, care va accepta sprijinul mai multor partide. Asta ar putea lasa loc pentru un competitor mai vocal in confruntarea cu candidatul actualei majoritati.Va avea coalitia guvernamentala doar un aspirant la fotoliul de la Cotroceni sau vor fi doi? ALDE il va propune - e aproape sigur - pe Tariceanu. Intrebarea este daca pesedistii vor cauta in randurile lor un candidat sau decid sa-l sustina pe actualul sef al Senatului. De raspunsul la aceasta intrebare va depinde soarta guvernului.Coalitiile care sustineau cabinetele s-au rupt in 2009 si 2014, imediat dupa europarlamentare si cu putin inainte de prezidentiale. Caci miza fotoliului de la Cotroceni e prea mare ca sa te mai poti gandi la altceva. Va fi altfel acum, adica vom avea o redesenare a peisajului politic cu un an mai devreme? Depinde de curajul pesedistilor. Si mai greu de anticipat - fiindca tine de inteligenta pesedistilor - e daca premierul va rezista in fotoliul sau ori va fi sacrificat.O alta necunoscuta e legata de fostul prim-ministru Ciolos. Presat sa-si faca intrarea in politica partizana, acesta a anuntat ca va participa la urmatoarele alegeri. Adica la scrutinul european din primavara lui 2019. Apropiat de PPE, el va face concurenta pe acest culoar PNL si PMP. La fel ca-n cazul lui MRU in 2013, majoritatea simpatizantilor sai asteapta de la Ciolos mult mai mult decat sa duca un nou partid in PE. Va cauta el sa federeze fortele politice de opozitie? Isi va sincroniza actiunea cu cea a presedintelui? Probabil ca da.Important va fi si tonul confruntarii. Anul centenarului Unirii, ca si viitoarea presedintie romaneasca a Consiliului UE vor incuraja pulsiunile nationaliste. Simpatia pentru Europa va scadea in continuare. Populistii vor folosi aceasta noua atitudine. De pilda, convocand referendumul despre constitutionalizarea definitiei familiei, in caz ca Iohannis il porneste pe cel despre justitie , si reducand astfel orice dezbatere la alegerea: Romania sau UE?E de la sine inteles ca 2018 este si pentru mine un an pre-electoral. Veti vedea curand ce am de gand sa fac.