Evolutiile probabile pe plan politic si economic, in lume, in 2018

Ziare.

com

"Echipa de analisti a cotidianului Financial Times a anticipat destul de precis evolutiile pentru 2017. Dar nu a fost perfect. (...) In total, FT a raspuns corect la 15 dintre cele 19 intrebari privind evolutiile pentru 2017", scriu editorialistii inainte de a formula previziuni pentru anul 2018.La intrebarea daca Theresa May va ramane prim-ministru al Marii Britanii in 2018, analistul Sebastian Payne a raspuns: "Da. Doamna May si-a pierdut cea mai mare parte a autoritatii prin convocarea alegerilor anticipate. (...) Dar asigurarea acordului pe tema Brexit ii confera siguranta locului de munca pe termen scurt. Deci, pana la finalizarea procedurii Brexit in 2019, ori pana la aparitia unei variante alternative atragatoare, Partidul Conservator o va mentine in functie (...). ""Nu. Sigur ca acest lucru este posibil, dar, cu noroc, Theresa May s-a asigurat ca Marea Britanie nu va cadea intr-o prapastie in cazul in care nu va ajunge la niciun acord privind viitoarele relatii comerciale cu UE in 2019", explica analistul Martin Wolf."Nu. Angela Merkel probabil va accepta un mic fond de investitii pentru zona euro, dar acest lucru nu va fi la amploarea ambitiilor presedintelui Frantei. Emmanuel Macron vrea un plan pentru crearea unui buget care sa reprezinte cateva procente din PIB-ul zonei euro, sub coordonarea unui ministru de Finante si cu masuri de atenuare a socurilor economice. Angela Merkel ar fi tentata sa accepte, dar are o pozitie politica slabita dupa scrutinul legislativ federal si nu va putea impune o astfel de hotarare electoratului sau preponderent sceptic", preconizeaza specialista Anne-Sylvaine Chassany.Editorialistul Courtney Weaver considera caIn acest context, jurnalistul Edward Luce crede ca este posibil ca democratii sa initieze procedurile pentru demiterea presedintelui SUA, Donald Trump, un politician republican. "Democratii vor prelua controlul in Camera Reprezentantilor in urma scrutinului partial din noiembrie 2018. Chiar daca oficial nu vor avea prerogativele necesare pana in ianuarie 2019, nu vor pierde vremea, ci vor pregati documentatia in Comisia Judiciara a Camerei Reprezentantilor" pentru lansarea procedurii destituirii presedintelui Donald Trump, explica Edward Luce."Da, in 2018, presedintele Trump va respecta retorica protectionista din campania electorala prin implementarea unor masuri punitive contra Chinei", explica expertul Gideon Rachman, mentionand problemele din domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, din industria otelului si aluminiului."Presedintele SUA, stimulat de echipa de consilieri in relatii comerciale, probabil va ordona o serie de masuri de retorsiune, inclusiv taxe speciale. Depinde de China daca aceste lucruri vor declansa sau nu un razboi comercial. Decizia Chinei de a impune masuri simetrice sau de a reclama Statele Unite la Organizatia Mondiala a Comertului va semnala inceperea ostilitatilor", subliniaza Gideon Rachman.Analistul Jamil Anderlini preconizeaza ca,"Da, cresterea va fi, chiar daca nu la nivelul PIB-ului real. Speculatiile privind adevarata valoare de crestere a PIB-ului din China, spre deosebire de prognozele oficiale, au dat nastere unei industrii a economistilor. Cifrele oficiale risca sa genereze erori, fiind stabile si serene din cauza presupuselor manevre de imagine efectuate de autoritatile chineze; astfel, cifrele sunt aranjate astfel incat sa atinga tintele de crestere economica. Prin urmare, chiar daca cresterea economica va oscila in 2018, rata oficiala va fi, aproape sigur, peste tinta programata de 6,5%", explica Jamil Anderlini., desi probabil vor fi implementate unele masuri, in functie de inflatie.Referindu-se la situatia din India, analistul Amy Kazmin crede ca. In perspectiva alegerilor generale din 2019, Narendra Modi ar putea incerca in continuare sa isi consolideze imaginea de lider determinat, prin actiuni anticoruptie si prin masuri dure contra indivizilor bogati care isi ascund averile, explica Amy Kazmin."Da. Problemele privind resursele si factorii de risc la nivel geopolitic probabil vor persista, pe fondul limitelor de productie stabilite de tarile care sunt mari exportatori. Dar, daca preturile vor reusi sa se mentina la 70$ sau vor depasi acest prag, acest lucru depinde de intentia Rusiei de a sustine in continuare efortul Arabiei Saudite de diminuare a productiei in contextul cresterii, in SUA, a exploatarii resurselor de sist. Alti participanti la acest efort coordonat au, de asemenea, nevoie sa respecte acordul, ale carui stimulente isi diminueaza valoarea pe masura ce guvernele culeg recompensele cresterii preturilor", explica analistul Anjli Raval.