In 2018 vom avea Justitie sau nu vom mai avea nimic

Nu exagerez. Si va spun de ce:De veacuri, oamenii "isi cauta dreptatea". Justitie mai inseamna adevar, legi drepte, judecatori, procurori si politisti independenti de politic si de coruptie. O societate fara justitie se ridica pe nedreptate, este sufocata de coruptie si este construita din start stramb.Vrei sa ai copilul la o scoala buna. Este un copil care invata, merge la olimpiade, termina Dreptul pe bune, si nu pe bani, si vrea sa imparta dreptatea. Sustine examen la INM, sa ajunga procuror, sa poata sa-i ancheteze pe cei care fura, mituiesc, corup, impart tara si si-o insusesc bucata cu bucata. Ajunge procuror, incepe dosare complexe de coruptie, probele duc la politicieni cu functii importante, ajutati de prietenii lor, proprietari de trusturi de presa. Se uita cu incredere la decizii ale unor judecatori in dosare complexe de coruptie si crede ca tara este pe drumul cel bun.In fiecare zi, din televizor zambesc politicieni cu functii care le promit oamenilor salarii si pensii mai mari, impozite mai mici, le spun ca sunt saraci si cinstiti ca ei. Pe Internet, pe cateva site-uri necontrolate de mogulii prieteni ai politicienilor cu functii, ii vezi asa cum sunt: in vacante exotice, in reuniuni de partid in zone inchise din Delta, la partide de vanatoare, zburand cu elicopterul MAI la petreceri private, depasind cu girofarul cozile de pe strazi, ocolind cozile de la permise auto, sarind peste rand la transplanturi, tratandu-se la clinici din strainatate.Si-au tesut o retea de interese si coruptie, care ajunge sa te sufoce fara sa iti dai seama. Daca nu i s-a intamplat cuiva din familia ta, ai auzit cu siguranta de la prieteni sau vecini cum s-au imbolnavit in spital, unii au si murit din cauza infectiilor nosocomiale.Gasti de politicieni si medici si directori de spitale au acoperit mizeria din sanatate, au permis ca pe rani sa se puna apa chioara, si nu dezinfectanti, ca saloanele sa fie spalate tot cu apa chioara pe post de dezinfectanti platiti cu bani grei din buzunarele noastre, au intins sacosa lobby-ului farmaceutic, au deturnat traseul banilor platiti de oameni la contributiile obligatorii de sanatate de la spitale de stat la clinicile lor private.Ai stat, probabil, pe patul de spital, te-ai inghesuit langa copilul tau, sa te poti odihni putin sau ai atipit incovoiat pe scaunul rece si ruginit gasit intr-un colt al salonului.Dintr-un salon alaturat, auzi la televizor cum politicieni cu functii promit, cu voci vesele, ca panglica pe care o taie va deschide cea mai modern sectie pentru arsi. Apoi, de terapie intensiva sau de transplant. Peste ani, vezi aparatura aia modern si salvatoare de vieti, pe care ai platit-o prin contributiile tale la sanatate, in cutii, sigilata. Fusese cumparata pe bani grei, de zeci de ori mai scumpa decat pretul real, si nu mai erau bani sa mai cumpere si consumabile si dotarile special pentru camera unde era amplasata. Iar, uneori, nu mai sunt medici sa le foloseasca, au plecat din tara.Primari alesi pe promisiuni mincinoase inchid ochii atunci cand semneaza autorizatii de functionare pentru cluburi sau decid reabilitarea unor scoli. Vezi la televizor, printer zambetele politicienilor cu functii, cum se prabusesc tavane peste copii in clasa, iar intr-o noapte de final de octombrie sirenele masinilor de salvare te trezesc din somn. La clubul Colectiv se numarau mortii.Poate te intrebi ce face tanarul procuror? Este bucuros ca a ajuns cu ancheta aproape de final. Pregateste si o cerere pentru retinere si arestare preventiva a unor politicieni cu functii, considerand ca probele stranse justifica decizia. A mers pe urma banilor si a propus si confiscarea averilor dobandite ilegal, pentru ca stie ca are de partea lui o Directiva europeana privind punerea sub sechestru si confiscarea extinsa. E convins ca ancheta lui va distruge grupurile de crima organizata din care fac parte si ministri si alti politicieni care au permis ca sanatatea unui popor, viitorul tinerilor si vietile oamenilor sa fie vandute pe doi arginti.Cererea de retinere si arestare este blocata in Parlament pentru ca politicienii cu functii au imunitate si sunt aparati de armatele de partid. Directiva confiscarii extinse nu a fost transpusa nici dupa mai mult de 3 ani de la adoptare.Curtea Constitutioanla, la care a pledat insusi ministrul Justitiei la un moment dat, a decis ca nu poate fi anchetata "oportunitatea" emiterii ordonantelor de urgenta. Cu toate piedicile puse si cu probe scoase din dosar, procurorul trimite dosarul de ancheta in instanta, sa decida judecatorii.Judecatorul analizeaza probele, le valideaza, audiaza martorii si pe inculpatii politicieni si se pregateste sa ia o decizie. Lucrurile se precipita. In Parlament, unde politicienii pot schimba legile dupa propriile interese, se modifica Legile Justitiei, se ia independenta procurorului de caz, se introduce santajul cu procese, se creeaza mecanisme pentru controlarea politica a procurorilor, pentru ca, daca procurorii nu trimit in judecatasi nu pun sechestru pe averi, judecatorii nu au ce judeca, condamna si confisca.In plus, cei cu experienta, invatati cu independenta de a ancheta sau condamna pe oricine si aflati exact la varsta maturitatii profesionale (42-45 de ani) sunt momiti sa plece cu o pensie mai mare decat salariul. Plecati voi, ca sa ni-i aducem pe ai nostri! Judecatori si procurori vor fi anchetati de o structura speciala, formata exact ca pe vremea lui Ceausescu, iar din DNA se rupe o bucata, pentru ca dispare structura care a anchetat eficient magistrati. Inspectorul sef va detine puterea absoluta si va putea decide soarta procurorilor si judecatorilor.Elimina infractiunea de conflict de interese pentru care au fost condamnati definitiv zeci de parlamentari care si-au angajat rudele la birourile parlamentare sau primari/consilieri care au dat contractele pentru asfaltare, ronduri de flori, bancute etc propriilor firme sau firmelor rudelor.Se elimina si incompatibilitatile. Se ridica pragul pentru care un abuz in serviciu este infractiune la 200.000 de euro, ca sa poata fura linistiti din buzunarul nostru cat vor, totul este ca fiecare furt sa fie pana la 200.000 de euro. Tot acesti politicieni propun ca luarea si darea de mita in folosul altuia sa nu mai fie infractiune: un ministru sau un primar poate lua mita printr-o alta persoana, fara sa fie anchetat si pedepsit.Iar daca politicienii iau mita pentru ei, vor sa execute pedeapsa acasa, in familie, daca cumva ajung sa fie condamnati la 3 ani de inchisoare cu executare. Si ca sa nu existe niciun risc, ei se auto-propun sa fie scosi din categoria functionarilor publici, desi oricine este platit din bani publici este "functionar public" in sensul legii penale. Adica vor sa nu li se aplice peste un sfert din codul penal! Cum au incercat si in "martea neagra".Judecatorul, cu probe reale in fata, ajunge sa inchida dosarul, pentru ca infractiunea nu mai exista, politicianului cu functii nu i se mai aplica legea penala ca pana acum, cand era asimilat functionarului public, pentru ca mita nu fusese luata pentru el, ci pentru un coleg din partid, pentru ca fusese atent sa nu fure mai mult de 199.999 de euro printr-o decizie abuziva.Politicienii corupti se vor intoarce la ce stiu sa faca mai bine: vor vinde sanatatea unui popor, viitorul tinerilor si vietile oamenilor pe doi arginti. Si vor zambi din televizor.