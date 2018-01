Previziuni imobiliare 2018: Scumpirea apartamentelor ar putea provoca un nou boom

Cand ar putea aparea primele probleme pe piata

In aceste conditii, parte dintre dezvoltatorii imobiliari sustin ca in curand am putea asista la formarea unei noi bule speculative. Altii spun insa ca, in ciuda cresterilor consistente de pret din ultima vreme, nu avem motive sa credem ca avem de-a face cu un boom imobiliar.Cele mai scumpe sunt astazi apartamentele din Cluj. Pretul acestora a crescut cu 16,6% fata de toamna lui 2016 si cu 46,9% fata de cea a anului 2014. In consecinta, metrul patrat util costa acum, in medie, 1.410 euro, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro Analisti apreciaza ca piata apartamentelor din orasul de pe malul Somesului a ajuns aproape de nivelul la care era inaintea crizei financiare. Cu alte cuvinte, apartamentele clujenilor valoreaza acum cu doar 1,7% mai putin decat in 2008.Si preturile apartamentelor din Bucuresti au crescut, fiind astazi cu peste 11% mai mari fata de toamna anului trecut. In medie, metrul patrat util costa acum in Capitala 1.230 euro. Bineinteles, exista si zone in care apartamentele sunt mai scumpe. Printre acestea se numara: Kiseleff (2.600 euro/mp), Herastrau-Nordului (2.370 euro/mp) si Dorobanti-Floreasca (1.970 euro/mp). Ca sa ajunga la nivelul de dinaintea crizei economice, apartamentele din Bucuresti ar trebui sa se mai scumpeasca insa cu inca 39%.In topul oraselor cu cele mai scumpe apartamente se situeaza, dupa Cluj si Bucuresti: Timisoara (1.133 euro/mp), Constanta (1.083 euro/mp), Craiova (1.020 euro/mp), Brasov (1000 euro/mp) si Iasi (970 euro/mp).In ultimii trei ani, apartamentele din Romania s-au scumpit cu circa o treime, potrivit unei analize realizate de Digi24 Inca de la inceputul acestui an, Banca Nationala a Romaniei (BNR) remarca faptul ca populatia ar putea avea probleme in a achita apartamente cu preturi atat de mari.Potrivit BRR, in 2016 rata de crestere anuala a pretului locuintelor din Romania inregistrase o evolutie peste valorile medii de la nivel european. Mai exact, preturile de la noi crescusera cu 7,1%, in vreme ce media majorarilor din UE era de doar 4%."Evolutiile recente ale preturilor bunurilor imobiliare in Romania ridica problema sustenabilitatii acestora", se precizeaza in raportul BNR asupra stabilitatii financiare.Ingrijorarea bancherilor era impartasita si de parte dintre oamenii cu afaceri care investesc in constructii. Cristian Erbasu, spre exemplu a declarat pentru Wall Street.ro ca riscul formarii unei noi bule imobiliare este cat se poate de real."Cel mai periculos lucru este cresterea nejustificata a pretului la apartamente (...) Este foarte posibil ca dezvoltatorii sa aiba succes intr-o prima faza, prin decizia de a mari preturile, insa daca apartamentele vor depasi cu mult pragul de 1.000 de euro/mp, exceptand zonele centrale, situatia din piata constructiilor se va agrava necontrolat si vom asista la o noua criza de proportii in domeniu. Exista riscul unei bule. (...) Investitorii trebuie sa inteleaga ca (...) trebuie sa isi diminueze profitul si nu sa creasca preturile, pentru ca au o marja suficient de mare cat sa poata suporta aceste cresteri de preturi venite din partea fortei de munca", preciza Cristian Erbasu.Citat de Imobiliare.ro, dezvoltatorul Ovidiu Sandor spunea in schimb ca exista 9 motive pentru care majoarea preturilor nu anunta nicio criza pe piata . Printre acestea se numara faptul ca ritmul in scumpirii este acum de circa 10% pe an, fata de 50%, cat era in perioada dinaintea crizei financiare. Apoi, stabilitate ar oferi pietei si faptul ca acum ca acum am avea venituri salariale cu aproape 100% mai mari decat inainte de recesiune."In prezent, nivelul preturilor apartamentelor, cu exceptia unor zone din Cluj, este la nivelul anului 2006, neatingand inca nivelul perioadei anterioare de boom economic, cand puterea de cumparare era semnificativ mai mica decat in prezent. Toate aceste aspecte ne indreptatesc sa consideram ca traversam o perioada normala de crestere a pietei dupa un lung sir de ani de scadere si stagnare", a declarat Ovidiu Sandor, citat de Imobiliare.ro.Experti imobiliari au declarat pentru Observator.tv ca preturile apartamentelor vor continua sa creasca in 2018.