ANM avertizeaza: Urmeaza trei zile de ploi abundente, cu grindina si descarcari electrice in toata tara

ANM a emis o informare meteo valabila pentru toata tara in intervalul sambata, ora 13:00 - luni, 15 iulie, ora 21:00.Instabilitatea atmosferica se va accentua, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iulie), in nord-vestul, vestul si local centrul tarii, precum si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali, iar in noaptea de sambata spre duminica (13/14 iulie) si in sud-vestul si sudul extrem al teritoriului.Duminica (14 iulie), manifestarile instabilitatii atmosferice vor cuprinde majoritatea regiunilor, exceptand sud-estul extrem, iar luni (15 iulie) se vor semnala cu precadere in jumatatea estica a tarii.Astfel, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.ANM a emis si o prognoza speciala pentru Capitala. Vremea va deveni instabila in Bucuresti in cursul zilei de duminica si se va racori, iar pana in seara zilei de luni vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Duminica si luni, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 15...16 grade, caracterizand o vreme racoroasa pentru mijlocul lunii iulie, precizeaza meteorologii.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa pot fi mai insemnate.Sambata, vremea va fi predominat frumoasa, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va fi de 28...29 de grade.