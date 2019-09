Avertizare de la ANM: Va ploua in toata tara pana vineri. Prognoza speciala pentru Bucuresti

Cum va fi vremea in Capitala

Aceasta intra in vigoare miercuri de la ora 18:00 si expira vineri la ora 09:00.In intervalul mentionat, temporar va ploua in toata tara. In cursul serii si al noptii de miercuri spre joi, ploile se vor semnala indeosebi in jumatatea de nord a teritoriului, pe parcursul zilei de joi va ploua in toate regiunile, apoi in special in sud-est, est si in zonele montane.Ploile vor avea si caracter de aversa, iar in sudul si in estul tarii trecator vor fi insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si zona Carpatilor Orientali 30...40 l/mp.In noaptea de miercuri spre joi, cerul va avea innorari si trecator va fi posibil sa ploua slab. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de 14 grade.Joi spre vineri, vremea va fi in geneal instabila. Cerul va avea innorari, temporar va ploua si cu caracter de aversa, iar ziua vor fi posibile si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 22...23 de grade, iar ceaminima se va situa in jurul valorii de 14 grade.A.G.