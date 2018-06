Bilantul ploilor din weekend: Zeci de localitati afectate, cioban blocat pe insula in mijlocul unui rau, locomotiva lovita de trasnet

Ziare.

Potrivit IGSU, in urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore, au fost inregistrate efecte la nivelul adin judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Dambovita, Dolj, Galati, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Valcea si Vrancea.Ploile torentiale au dus la inundarea a 56 locuinte, 30 anexe gospodaresti, 10 beciuri si subsoluri, 87 curti. Totodata, au fost afectate 30 fantani, 7 tronsoane de drum si un tronson de cale ferata.Pe timpul actiunilor de interventie nu au fost inregistrate victime si nu s-au impus masuri speciale de protectie prin evacuare sau relocare a populatiei.Pompierii au actionat cu tehnica specifica pentru evacuarea apei din gospodarii, decolmatarea podetelor afectate si inlaturarea aluviunilor de pe carosabil sau a arborilor cazuti din cauza vantului.O situatie de urgenta deosebita a fost inregistrata in localitatea Adjud din judetul Vrancea, unde pompierii militari au actionat pentru. Militarii au intervenit cu barcile pentru preluarea animalelor, iar ulterior le-au transportat spre malul raului unde au fost evacuate in siguranta.Un alt eveniment important a avut loc in judetul Teleorman, pe raza localitatii Vartoapele, unde circulatia feroviara a fost temporar blocata din cauza. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar circulatia feroviara a fost reluata imediat dupa inlocuirea locomotivei.Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, au fost inregistrate intreruperi in 11 localitati din judetele Bacau, Iasi si Vaslui.Judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi se afla pana duminica la ora 21.00 sub cod portocaliu de ploi torentiale , in intervale scurte de timp sau prin acumulare urmand sa se inregistreze cantitati de apa ce vor depasi pe arii extinse 40 l/mp si local 60-70 l/mp.Alte 24 de judete, respectiv Maramures, Bistrita-Nasaud, Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Buzau, Caras Severin, Cluj, Covasna, Dambovita, Gorj, Mehedinti, Harghita, Hunedoara, Mures, Prahova, Sibiu, Timis,Valcea, Vaslui si Vrancea sunt, tot pana duminica la ora 21.00, sub cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40-50 l/mp.De altfel, pana luni la ora 10.00 este in vigoare o informare meteo pentru toata tara, potrivit careia se vor inregistra perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, cu ploi torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si caderi de grindina.