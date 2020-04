Cod galben de ploi pentru mai multe zone din tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Aceasta intra in vigoare la ora 13:00 si expira la ora 21:00.In Dobrogea, jumatatea estica a Munteniei si in estul si sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin intensificariale vantului cu viteze la rafala, in general, de 60...70 km/h, vijelii, frecvente descarcari electrice, caderi de grindina, averse ce vor avea si caracter torential.Astfel de fenomene se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe arii mai restranse.De asemenea, pana joi la ora 22:00 este in vigoare o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. Joi, vremea se va mentine deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare la amiaza cand probabilitatea pentru ploi de scurta durata, descarcari electrice si intesificari ale vantului va fi in crestere.Temperatura maxima va fi de 25...26 de grade.A.G.