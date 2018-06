Furtunile au facut prapad in 8 judete: Salvare dramatica in Prahova dupa ce un barbat a fost luat de ape

Ziare.

In ultimele 24 de ore, vremea nefavorabila - caracterizata de intensificari ale vantului, ploi abundente si scurgeri de pe versanti - a produs efecte in 12 localitati din 8 judete: Arges, Maramures, Mures, Prahova, Satu Mare, Salaj, Timis, si Valcea.Totodata, in aceasta perioada au fost emise 65 de atentionari si avertizari hidro-meteorologice, care au vizat manifestarea fenomenelor periculoase imediate.In urma ploilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 7 case, 18 curti, si 10 subsoluri. De asemenea, in judetele Mures, Prahova si Timis s-a intervenit cu accesorii grele de descarcerare pentru indepartarea a 3 arbori cazuti pe caile de transport.O situatie deosebita s-a inregistrat in localitatea prahoveana Bobolia, unde in urma unei viituri produse pe paraul Tisa, un barbat de 65 de ani a fost surprins de viitura, insa a fost recuperat imediat de catre localnici. Ulterior sosirii la fata locului a pompierilor militari, barbatul a fost asistat medical de catre un echipaj SMURD si a fost transportat la spital.La aceasta ora nu sunt persoane blocate, evacuate sau ranite din cauza manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase.Avand in vedere ca prognozele meteorologilor raman in vigoare pentru perioada urmatoare, inspectoratele pentru situatii de urgenta raman mobilizate pentru a interveni, in cel mai scurt timp, in zonele unde se pot produce situatii de urgenta.