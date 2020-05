Galati: O rupere de nori a inundat drumuri si a afectat o sosea si un podet aflate in lucru

Ziare.

Potrivit prefectului judetului Galati, Gabriel Avramescu, ruperea de nori a afectat localitatile Foltesti, Mastacani si Scanteiesti. La Mastacani, apa a intrat intr-o gospodarie si a inundat drumurile, iar la Foltesti, potopul a avariat drumul judetean 242.Aluviunile scurse de pe versanti au sapat la baza unui podet in lucru, soseaua, care face parte dintr-un proiect de reabilitare, fiind avariata semnificativ.Vijelia de la Galati a fost foarte puternica, in unele localitati producandu-se caderi de grindina de mari dimensiuni.In estul judetului, cantitatea de ploi cazuta in mai putin de o ora a depasit 50 litri pe metrul patrat. Chiar si asa, ploaia de sambata seara nu rezolva problema secetei accentuate cu care se confrunta acest judet. Galatiul este grav afectat de lipsa ploilor, mare parte din culturile infiintate in toamna fiind compromise. O evaluare a pagubelor produse pe camp are loc chiar in aceste zile.