In Bucuresti a turnat toata noaptea si e cod portocaliu de ploi torentiale. Iata zonele inundate

Codul este in vigoare pana la ora 8:00, interval in care se vor semnala averse care vor cumula 15- 20 l/mp si descarcari electrice. Apoi, cand expira codul portocaliu, Bucurestiul ramane sub avertizare de tip cod galben, pana diseara la ora 21:00 Conform meteorologilor, in estul orasului, in ultimele ore, s-au cumulat cantitati de apa de 35-40 l/mp.Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov intervin, marti dimineata, pentru evacuarea apei de pe carosabil in patru zone inundate din Capitala - DN1, in zona Prisma, bulevardul 1 Decembrie 1918, Soseaua de centura la intersectie cu Splai Dudescu si strada Fetesti.De asemenea, pe Aleea Giurgeni, Strada Liviu Rebreanu si Bulevardul 1 Decembrie 1918 se degajeaza apa din subsoluri inundate.Iata cum va fi azi vremea in restul tarii , dar si prognoza meteo pana pe 22 iulie