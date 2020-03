Informare meteo de ploi, pana marti seara

Ziare.

Incepand de duminica de la ora 16.00 pana marti la ora 23.00, va ploua in toata tara, iar in jumatatea de sud, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp si izolat 35...40 l/mp.In regiunile sud-estice, temporar instabilitatea atmosferica va fi mai accentuata si se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil grindina.La munte, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitatiile vor fi predominant sub forma de lapovita si ninsoare.Marti, 10 martie, in regiunile estice, sud-estice si sud-vestice vantul va avea unele intensificari, cu viteze de 45...55 km/h si izolat 60 km/h.