Informare meteo de ploi valabila pentru toata tara. Cat mai ploua la Bucuresti

Aceasta va intra in vigoare joi la ora 15:00 si va expira luni la ora 10:00.In intervalul mentionat va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales averse, insotite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul si sud-estul tarii.Vezi cum va fi vremea pana pe 21 aprilie La munte vor predomina ploile, topind stratul de zapada, in special in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.Cantitatile de apa vor depasi local - in perioade scurte de timp sau prin acumulare in intervale de 24 de ore - 15...20 l/mp, iar izolat, mai ales in Oltenia, Muntenia si zonele montane aferente, 30...40 l/mp.Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile in Capitala vor fi intervale de timp in care va ploua, temporar moderat cantitativ. Ploile vor avea si caracter de aversa si pot fi insotite de descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare. Temperaturile maxime vor fi de 13...18 grade, iar cele minime de 6...9 grade.A.G.