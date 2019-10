Informare meteo de vreme rea pentru toata tara pana sambata: Ploi, vant puternic si frig

Cum va fi vremea in Capitala

Avertizarea intra in vigoare joi la ora 04:00 si expira sambata la 09:00.In intervalul mentionat, aria ploilor va fi in extindere dinspre vest si va cuprinde treptat toata tara. In intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, izolat 40 l/mp.Vor fi si perioade cu fenomene specifice instabilitatii atmosferice, in a doua parte a zilei de joi, in special in Transilvania si Moldova, apoi si in regiunile sud-estice; se vor semnala averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si izolat, posibil, vijelii si grindina.Vantul va avea local si temporar intensificari in majoritatea zonelor, cu viteze in general de 40...50 km/h.Vremea se va raci semnificativ pe parcursul zilei de joi in vest si nord-vest, iar vineri si in restul teritoriului.Vremea se va mentine mult mai calda decat ar fi normal la inceputul lunii octombrie, astfel ca maxima termica va fi de 29...30 de grade, joi. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi innorarile se vor accentua si temporar va ploua; vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul noptii.Apoi, vremea se va raci semnificativ fata de intervalul anterior, astfel incatvalorile termice se vor situa sub cele caracteristice perioadei, vineri. Temperaturamaxima va fi de 14...16 grade. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei, cand si vantul va avea unele intensificari. Cantitatile de apa cumulate pot fi insemnate.Schimbarea vremii se produce pe fondul unei mase de aer polar care va ajunge in Romania. A.G.