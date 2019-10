Informare meteo de vreme rea: Vin ploile si ninsorile. La Bucuresti, vor fi maxim 5 grade

Prognoza speciala pentru Capitala

Aceasta intra in vigoare marti la ora 14:00 si expira vineri la ora 10:00.Astfel, in intervalul mentionat, vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in vestul, centrul, nordul si nord-estul teritoriului, apoi in toata tara., iar vantul va avea intensificari temporare, spulberand zapada. Intensificari ale vantului se vor mai semnala si in regiunile estice, sudice si sud-vestice, amplificand senzatia de rece.Vineri dimineata, temperaturile minime vor fi preponderent negative cu precadere in jumatatea de nord a tarii, precum si in zonele deluroase din restul teritoriului.Marti, in Bucuresti, valorile termice diurne vor fi in scadere usoara, astfel ca maxima va fi de 17...18 grade. Cerul va avea innorari, iar spre sfarsitul noptii va ploua slab.Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi de 8...10 grade.Miercuri, vremea se va raci semnificativ, temperatura maxima urmand a fi de 9...10grade. Cerul va fi noros, temporar va ploua, iar vantul va sufla moderat, cuintensificari temporare (cu viteze la rafala in jurul a 45 km/h) amplificandsenzatia de rece. Temperatura minima va fi de 4...5 grade.Pentru joi se anunta vreme inchisa si deosebit de rece -, iar cea minima in jurul a 2 grade. Indeosebiziua temporar va ploua, iar vantul va avea intensificari (cu viteze la rafala de45... 50 km/h) amplificand senzatia de rece.A.G.