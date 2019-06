Mai multe coduri portocalii de ploi si grindina au fost emise de ANM

Ziare.

Potrivit unei avertizari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, in judetul Calarasi (Chirnogi, Budesti, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Curcani, Mitreni, Frumusani, Vasilati, Plataresti, Sohatu, Sarulesti, Soldanu, Galbinasi, Nana, Crivat, Luica, Cascioarele), in judetul Giurgiu (Varasti, Hotarele, Colibasi, Valea Dragului, Greaca, Gostinari, Herasti, Isvoarele) si in localitatea Cernica din judetul Ilfov se vor semnala averse ce vor cumula 30 - 35 l/mp, grindina de dimensiuni medii, intensificari puternice ale vantului, frecvente descarcari electrice.Tot pana la ora 20:00 este in vigoare un Cod galben de averse care vor cumula local 25 l/mp, grindina de dimensiuni micii, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului in mai multe localitati din judetul Mures.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.