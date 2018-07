Noua avertizare de la meteorologi: Cod galben de ploi pana miercuri

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Aceasta intra in vigoare, luni, la ora 21:00, dupa ce expira codul valabil acum , si tine pana miercuri la ora 09:00, conform Administratiei Nationale de Meteorologie.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in nordul Moldovei, local in Transilvania si Oltenia, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, precum si in zona Muntilor Banatului.In acest interval, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care pot lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse si in restul teritoriului.A.G.