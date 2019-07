Ploaia a facut ravagii in Arges: O femeie a fost surprinsa de viitura, DN 73 e blocat, zece persoane au fost evacuate

Ziare.

O femeie a fost surprinsa de o viitura, suferind o fractura la picior. De asemenea, DN 73 este complet blocat din cauza aluviunilor, intre Dragoslavele si Rucar, iar zece persoane au fost evacuate din localitatea Rucar, dupa ce gospodariile le-au fost inundate.Reprezentantii ISU Arges au transmis, vineri, ca ploaia torentiala a provocat mai multe situatii de urgenta in judet."In urma codului portocaliu, s-a format o viitura care a inundat mai multe gospodarii, in localitatea Rucar. Au fost evacuate 10 persoane de catre pompieri si SVSU", a transmis ISU Arges.De asemenea, pompierii au precizat ca, din cauza aluviunilor, este complet blocat DN 73, intre Dragoslavele si Rucar.Pompierii au precizat ca se actioneaza cu un buldoexcavator pentru degajare.In plus, o persoana a fost surprinsa de o viitura, fiind ranita. Este vorba despre o femeie, de aproximativ 50 de ani, care are o fractura deschisa la picior.Femeia a fost salvata din ape de pompieri si jandarmi si a fost transportata cu masina viceprimarului la echipajul Ambulantei, care o duce la spital.