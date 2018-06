Ploile torentiale au facut ravagii in tara: Un copil a murit lovit de trasnet, strazi si case inundate, masini avariate, copaci doborati

Ziare.

In, ISU a anuntat ca au fost primite solicitari pentru extragerea apei acumulate pe carosabil sau in subsoluri pe bulevardul Maresal Alexandru Averescu, pe bulevardul Aviatorilor, pe bulevardul Metalurgiei, dar si pe strada Drumul Pustinicului."Majoritatea interventiilor pentru extragerea apei s-au desfasurat in localitati din judetul Ilfov: Pantelimon (Exemple: str. Ion Creanga, str. George Calinescu, str. Albatrosului, Soseaua Viilor - strazi sau curti/case inundate), Cernica (intrarea Tonciului - strada si curte inundata), Bragadiru (str. Soldatului - strada inundata), Otopeni (DN1- apa acumulata pe carosabil), Stefanestii de Jos (str. Mesteacanului- strada inundata) ", anunta ISU.In continuare, pompierii actioneaza cu motopompe in cateva locatii din judetul Ilfov pentru extragerea apei din curti sau case inundate.In, trei masini parcate au fost avariate dupa ce acoperisul unei cladiri a fost luat de vant si a cazut peste ele, iar un adolescent de 14 ani care a suferit un atac de panica a fost scos de pompieri dintr-o masina blocata pe o strada inundata, informeaza News.ro.Aproximativ 50 de apeluri care solicitau ajutor au fost primite de pompieri, joi seara, dupa ce o furtuna s-a abatut asupra judetului, oamenii semnaland gospodarii inundate si copaci prabusiti.Si inau fost probleme. Potrivit Mediafax, strazile din mai multe cartiere au fost inundate joi seara din cauza gurilor de canal care au refulat dupa ce, timp de aproape doua ore, a plouat torential. In intersectii s-au format cozi pe cateva sute de metri, iar tramvaiele au ramas blocate.Autoturismele care au tranzitat joi seara orasul Iasi abia au reusit sa circule, creandu-se cozi pe cateva sute de metri in principalele intersectii din oras.Astfel, in cartierul Tatarasi, in zona Bas Ceaus, apa a ajuns sa aiba cativa zeci de centimetri, situatia fiind similara in intersectia din zona Tudor Vladimirescu.Mai mult, pe strada Sfantu Lazar, canalizarile infundate au facut ca apa sa ajunga pana la portierele masinilor.In, un baiat in varsta de 13 ani a murit joi, dupa ce a fost lovit de un fulger, in timp ce se afla intr-o padure din comuna Cotofanesti.In ultimele 24 de ore, in Bacau a plouat extrem de mult, judetul aflandu-se in continuare sub avertizare cod galben de ploi si atentionare hidrologica cod portocaliu de inundatii.Si in13 localitati au fost afectate de inundatiile provocare de ploile torentiale din ultimele ore, apa intrand in beciuri, curti si case si acoperind strazi si drumuri comunale.Printre zonele afectate de acumularile de apa se numara municipiul Alexandria, unde subsolul unei banci si mai multe curti au fost inundate.De asemenea, in orasele Turnu Magurele si Rosiorii de Vede apa a intrat in curti, fiind nevoie de interventia echipajelor cu motopompe pentru evacuare.Totodata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada au fost afectate mai multe artere ale tarii, iar in prezentDoua drumuri sunt in judetul Bacau si unul in judetul Vrancea.Astfel, sunt afectate DN 11, intre kilometrii 96 si 106, pe raza localitatii Oituz, DN 12 B, kilometrul 10+500 de metri, la intrarea in localitatea Slanic Moldova dinspre Targu Ocna si DN 2N, la kilometrul 53, in localitatea Jitia, potrivit News.ro.