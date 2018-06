Trafic rutier paralizat de ploaie si copaci cazuti pe masini in Craiova. Situatie similara in Iasi

Situatie similara in Iasi

Ziare.

com

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat ca ce mai grava situatie este la pasajul de la Bariera Valcii, unde apa depaseste 2,5 metri.Edilul le cere soferilor sa ocoleasca zona, dupa ce un autoturism al carui sofer a ignorat avertizarile a ramas blocat in mijlocul apei."Suntem in continuare sub incidenta atentionarior meteorologice de ploaie abundenta si descarcari electrice. Ne confruntam cu situatii de urgenta in pasajul din Bariera Valcii, unde intervin echipe de la Politia locala, Politia rutiera si compania de apa. Asteptam in acest moment si interventia ISU pentru ca apa depaseste 2.5 metri, iar resturi vegetale blocheaza scurgerile din canale. La Consul a inceput sa se circule greu, motiv pentru care rugam soferii sa aleaga rute ocolitoare. La KM 0 (sub pasajul suprateran) ploaia deja a incetat, in curand se va circula normal", a afirmat Genoiu.Totodata, potrivit ISU Dolj, in mai multe zone din oras copacii au fost doborati de vantul puternic, in unele cazuri chiar pe autoturisme.O rupere de nori inregistrata joi in orasul Iasi a paralizat traficul rutier. Strazile sunt sub ape, iar circulatia mijloacelor de transport a fost intrerupta dupa ce mai multe tramvaie au fost nevoite sa opreasca deoarece nu au putut urca sau cobori o panta.In unele zone ale orasului, precum CUG-Nicolina, apa ajungea pana la jumatatea autorismelor.Alte zone in care s-a circulat cu dificultate au fost strazile Arcu si Canta, dar si la Gara, si pe strazile Toma Cozma si Smardan.La fel au stat lucrurile si in pasajul care face legatura cu Frumoasa, dar si in cel din Canta.Si circulatia mijloacelor de transport a fost intrerupta. In zona Padurii, de exemplu, tramvaiele au stationat, fara a urca sau cobori o panta care le face probleme chiar si atunci cand nu ploua.Reprezentantii Primariei Municipiului Iasi au declarat ca au fost trimise mai multe echipe pe teren pentru a reduce efectele furtunii."In urma fenomenelor meteorologice severe inregistrate in aceasta dupa-amiaza, caracterizate prin ploi torentiale care s-au ridicat la 60 de litri pe metru patrat in putin peste o ora, primarul Mihai Chirica a dispus tuturor societatilor din subordinea municipalitatii o mobilizare maxima pentru indepartarea pagubelor create de furtuna. Astfel, Politia Locala a fost mobilizata inca din timpul intemperiilor sa blocheze accesul vehiculelor in pasajele subterane (Pasajul Mihai Eminescu, Pasajul Galata, Pasajul Frumoasa, Pasajul Pacurari), pentru a preveni orice incident cauzat de ploaia torentiala", a declarat joi seara Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei iesene.Conform acestuia, echipajele Politiei Locale au fost mobilizate si in intersectiile si pe arterele importante din oras pentru a fluidiza traficul acolo unde, din cauza furtunii, s-au inregistrat defectiuni la sistemul de semaforizare."Angajatii Companiei de Transport Public (CTP) au asigurat transportul publicului calator pe timpul furtunii prin suplimentarea numarului de autobuze la strada, pe liniile de transport in comun, acolo unde circulatia tramvaielor a fost intrerupta. Totodata, angajatii CTP au fost mobilizati in statiile de transport si in toate refugiile care au fost inundate. Echipele Salubris SA si Citadin SA au fost scoase la strada pentru a degaja aluviunile depuse. Situatii deosebite s-au inregistrat pe strada Arcu, pe strada Palat si pe bulevardul Poitiers, unde, din cauza ploii torentiale, sistemul de canalizare a cedat si s-au inregistrat refulari puternice ale apei colectate", a adaugat Sebastian Buraga.Acesta a spus ca ApaVital SA a fost contactata imediat pentru a interveni in zonele in care canalizarea nu a mai putut face fata.