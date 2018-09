Vin ploile in toata tara - informare meteo de vreme rea

Ziare.

Atentionarea intra in vigoare miercuri la ora 12:00 si expira joi noapte la ora 03:00.Miercuri dupa-amiaza si seara, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la deal si la munte, precum si in regiunile sud-estice. Ploile vor avea si caracter torential, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 30...40 l/mp si vor fi conditii de grindina.In cursul noptii de miercuri spre joi, fenomenele vor continua local in sud-est si pe spatii mai mici in zonele montane.A.G.