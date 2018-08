Vin ploile in weekend - informare meteo de vreme rea

Ziare.

Avertizarea intra in vigoare vineri la ora 15:00 si expira duminica la ora 23:00.In intervalul mentionat, indeosebi dupa-amiaza si seara, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si izolat grindina. Pe arii restranse se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 35...40 l/mp.Astfel de fenomene vor fi mai frecvente pe parcursul zilei de vineri (24 august) local in nord-vest, centru si la munte, sambata (25 august) in special in regiunile vestice si nord-vestice, iar duminica (26 august) mai ales in jumatatea de vest a teritoriului.A.G.