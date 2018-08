10.000 de euro au disparut din fisetul unui politist de la Sibiu

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, plangerea politistului a fost facuta in luna aprilie."A fost inregistrata in luna aprilie a acestui an plangerea unui politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Sibiu privind disparitia unei sume de bani din fisetul amplasat in biroul structurii din care face parte.Aceasta plangere face obiectul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt ", a declarat, sambata, Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu.Cercetarile in acest dosar se fac sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Surse judiciare au declarat ca suma pe care o pusese in fiset politistul pagubit este de 10.000 de euro.