10.000 de oameni protesteaza la Guvern: Politistii in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor (Galerie video)

Ziare.

com

Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne, la 11:45 sindicalistii plecand in mars spre Guvern."Sunt circa 10.000 de oameni. Protestul va continua saptamana viitoare, cand vom picheta, de luni pana vineri, Ministerul de Interne", a declarat Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC).Protestatarii sufla in fluiere si vuvuzele si agita pancarte pe care scrie: "Noi cu dialogul, voi cu monologul", "Suntem politisti europeni. Vrem respect si salarii decente", "Politistii in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Legea cadru stramba. 153/2007: privilegii pentru voi, chin si jale pentru noi", "Dialogul social MAI-Sindicate=Simulacru", "Stop subfinantarii, discriminarii si denigrarii Politiei! Salarizarii precare! Permanentei neplatite! Deficitului de personal! Abuzurilor! Refuz sa-mi dau foc sa va fie voua cald!!!", "Personalul contractual din MAI=indicatori in plata...Domnului", "Luxul nostru de-l doriti, Cu noi la morga veniti, respiram numai formol, fara a mai lua spor, in puroi sa scormoniti, autopsieri sa fiti!", "Siguranta cetateanului trebuie sa inceapa cu siguranta politistului", "Noi lucram la morga, nu cantam la orga", "Ne-ati scazut salariul, nu taiati si sporul".La protest participa membri de sindicat de la Prolex, SNPPC, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", SNPR Decus, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate etc.Iata ce revendica politistii si angajatii din penitenciare Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne au dat asigurari, in contextul protestului, ca MAI face demersuri sustinute in vederea asigurarii unui nivel de salarizare adecvat pentru propriii angajati, in paralel cu eforturile pentru imbunatatirea dotarilor, reabilitarea sediilor, achizitionarea echipamentelor de protectie si a celor de interventie.Potrivit unui comunicat al MAI transmis sambata, Legea salarizarii bugetare nr. 153/2017 prevede etapele in care vor avea loc cresterile salariilor personalului bugetar pana in anul 2022.Totodata, MAI arata ca, desi politistii si militarii vor intra in grila in mod etapizat, pana in 2022, cu cresteri succesive, an de an, politistii au beneficiat de mariri salariale in ultimul an, astfel: crestere salariala de 10% in octombrie 2017; crestere salariala de 4 - 5% la salariul net din ianuarie 2018; marirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de politisti din ianuarie 2018.Potrivit MAI, incepand cu luna aprilie, politistilor li se vor plati orele suplimentare efectuate in timpul saptamanii, aceasta masura fiind luata, cu caracter de exceptie, numai pentru angajatii ministerului, in conditiile in care, din anul 2009, plata orelor suplimentare a fost sistata pentru intreg sistemul bugetar.Iata explicatiile si lista de promisiuni a MAI