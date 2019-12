14 suspecti de contrabanda cu tigari, retinuti in Constanta. Au fost ridicate mai multe masini si sume de bani

Ziare.

Conform IPJ Constanta, pe langa cele 63 de perchezitii desfasurate in judet, alte doua descinderi au avut loc in Calarasi."Ieri, 5 decembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Constanta au efectuat 63 de perchezitii domiciliare in judetul Constanta, alte 2 fiind efectuate in judetul Calarasi, in cauza efectuandu-se cercetari in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de contrabanda asimilata, coordonat de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului, mai multe persoane ar fi comercializat tigarete care nu aveau aplicate timbre fiscale prevazute de legislatia romana in vigoare sau care prezentau timbre fiscale apartinand unor state straine."In urma perchezitiilor, politistii au ridicat, in vederea confiscarii, 21.697 de pachete de tigarete, aproximativ 2 tone de materiale pirotehnice interzise la detinere, 4 autoturisme, 19.500 de euro si 15.000 de lei. 14 persoane au fost retinute si introduse in CRAP al IPJ Constanta pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva", potrivit IPJ.La efectuarea perchezitiilor au participat 163 de politisti din Constanta si 80 de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul inspectoratelor de politie ale judetelor Constanta, Tulcea, Galati, Calarasi si Braila. Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Politistii continua cercetarile pentru documentarea intregii activitati infractionale.