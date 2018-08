145 de dosare penale la Untold: Inselaciuni cu bilete sau chirii, dar si detinere de droguri

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei clujene transmis, luni, au fost aplicate, in total, 143 de amenzi in valoare de aproape 80.000 de lei."Dupa inchiderea festivalului Untold nu au fost raportate incidente majore de natura sa afecteze grav linistea si ordinea publica. Fortele de jandarmerie si politie impreuna cu alte institutii competente au aplicat 143 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 78.023 lei.De asemenea, au fost inregistrate 145 de sesizari privind savarsirea unor fapte penale, in toate cazurile cercetarile fiind facute sub coordonarea unitatilor de Parchet competente", se arata in documentul citat.Surse judiciare au declarat, luni, ca dosarele penale au fost intocmite pentru inselaciuni cu bilete la Untold, inselaciuni cu chirii de apartamente, loviri si alte alte violente, dar si pentru detinere de droguri si etnobotanice, iar amenzile au fost aplicate, in principal, pentru tulburarea linistii si ordinii publice.Masurile de ordine si siguranta publica au fost asigurate la Untold de peste 1.100 de jandarmi, politisti, pompieri si cadre medicale.Cea de-a patra editie a festivalului Untold s-a desfasurat la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august, organizatorii anuntand ca au participat, in total, peste 355.000 de persoane.