36.000 de angajati din MAI vor iesi pe strada de Paste, pentru ca romanii sa respecte restrictiile

400 de echipaje SMURD sunt pregatite

Elicopeterele, pregatite de interventii

Ziare.

com

In prezent, prin punctele de frontiera se constata o scadere a tranzitului de persoane si autoturisme de pana la 90% fata de perioada similara a anului trecut, arata MAI.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in fiecare zi vor fi la datorie peste 14.000 de politisti, una dintre misiunile principale fiind intensificarea masurilor de monitorizare si control ale traficului rutier si verificarea respectarii conditiilor de deplasare a persoanelor. De asemenea, vor fi desfasurate actiuni pentru combaterea faptelor ce pot pune in pericol sanatatea populatiei, in special privind comercializarea de produse specifice Sarbatorilor Pascale.De asemenea, politistii, in colaborare cu celelalte autoritati competente, au in atentie prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul silvic si a tuturor infractiunilor.In contextul masurilor dispuse pentru prevenirea imbolnavirilor cu noul coronavirus, dar si pentru misiunile cotidiene de asigurare a ordinii publice, sunt mobilizati in medie, zilnic, aproximativ 7.000 de jandarmi.Astfel, peste 1.200 de jandarmi vor verifica zilnic parcurile si alte zone de agrement pentru a se asigura ca restrictiile de deplasare a persoanelor, dispuse prin ordonantele militare, sunt respectate.Totodata, aproximativ 4.000 de politisti locali si 1.500 de militari din cadrul MApN vor actiona zilnic in sistem integrat in dispozitivele realizate de MAI.Peste 5.000 de pompieri sunt pregatiti zilnic pentru executarea misiunilor, cu peste 3.400 de mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii si salvarii persoanelor din medii ostile vietii, precum si pentru acordarea primului ajutor calificat celor aflati in dificultate.Raspunsul la urgentele medicale va fi asigurat de peste 400 de echipaje SMURD, cu autospeciale pentru transport victime multiple, ambulante de prim-ajutor si terapie intensiva mobila, motociclete SMURD si ambulante pentru transport neonatologic.De asemenea, peste 4.500 de politisti de frontiera vor desfasura zilnic, in intreaga tara, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat, iar echipaje formate din politisti de frontiera, jandarmi si politisti participa la misiuni de mentinere a ordinii si sigurantei publice in zona de frontiera.", arata MAI.Inspectoratul General de Aviatie al MAI are pregatite pentru interventie, in aceasta perioada, 13 elicoptere.Pentru misiunile aeromedicale, pilotii IGAv vor utiliza 8 elicoptere EC-135 in cadrul punctelor de operare aeromedicala de la Bucuresti, Targu Mures, Iasi, Craiova, Constanta, Arad, Galati si Jibou. De asemenea, 5 elicoptere de tip EC-135, Mi-17 si Mi-8 sunt pregatite sa acorde sprijin in misiuni de ordine si siguranta publica.Elicopterele EC-135 aflate in serviciu la Galati si Iasi pot interveni in misiuni umanitare in Republica Moldova, la solicitarea autoritatilor din statul vecin.