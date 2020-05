4 deputati PSD au facut un proiect controversat: Inregistrarile cu politistii care fac abuzuri nu mai pot fi probe in instanta

Functionar public civil, cu statut special

Se aplica principiul prezumtiei de legalitate

APADOR-CH: Sunt excluse inregistrarile video!

Ce mai prevede proiectul

Situatia chiriilor si a locuintelor

Sindicatele trebuie consultate

Pe de alta parte, Apador-CH sustine ca principiul legalitatii opereaza oricum, in orice domeniu de activitate, si cer eliminarea prevederii privind limitarea probelor la martori si inscrisuri, deoarece sunt excluse inregistrarile video si fotografiile, "."Potrivit proiectului, politistii vor putea beneficia, in anumite conditii, de compensatie pentru chirie de pana la 50% din salariul de baza pentru locuinte inchiriate pe o raza de 35 de kilometri fata de localitatea in care isi desfasoara activitatea. Conform propunerii, programul de lucru al politistilor ar urma sa fie discutat si cu organizatiile sindicale reprezentative la nivelul MAI.Argumentele initiatorilor sunt scaderea nivelului autoritatii politistilor si cresterea nivelului conduitei sfidatoare la adresa acestora, mai ales in contextul epidemiei de coronavirus, prezinta proiectul News.ro. Initiatori sunt parlamentari social-democrati: senatorii Niculae Badalau si Paul Stanescu, dar si deputatii Florin Iordache si Alfred Simonis.Argumentele lor in favoarea initiativei legislative sunt "nivelul in scadere al autoritatii politistilor in spatiul public, al increderii si respectului aratat de resortisanti", dar si nivelul in crestere al "conduitei sfidatoare, provocatoare si chiar a celei care ajunge la nivelul ultrajului" mai ales in contextul exceptional generat de "epidemia de coronavirus."Daca in varianta in vigoare a Statutului politistului acesta este functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a statului, iar statutul special este conferit de indatoririle si riscurile deosebite, de portul de arma si de celelalte diferentieri prevazute in statut, la propunerea celor patru parlamentari, politistul devine ""."Statutul special este conferit de natura si conditiile speciale de indeplinire a atributiilor de serviciu, de riscurile misiunilor indeplinite, care pot afecta viata si integritatea fizica si psihica a politistului, siguranta sa si a familiei sale, de obligatiile, indatoririle, restrangerea exercitiului unor drepturi fundamentale si incompatibilitatile specifice", propun initiatorii.Formularea "autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal" din actualul Statut devine in varianta propusa: "Exercitiul autoritatii publice presupune fermitate si i se aplica principiul prezumtiei de legalitate".Aceasta prevedere e insa contestata de cei de la Apador-CH, care, impreuna cu mai multe organizatii neguvernamentale, au transmis Senatului si Camerei Deputatilor cateva obiectii la propunerile de modificare a Legii 360/2002, privind statutul politistului, si cateva propuneri suplimentare."Principiul legalitatii opereaza oricum, in orice domeniu de activitate, buna-credinta este prezumata (in domeniul civil) si principiul prezumtiei de nevinovatie (in domeniul penal).In prezent, nici in circuitul civil si nici in materie penala, un act sau o activitate nu sunt prezumate ca ilegale, ci ca legale, tocmai ca urmare a existentei celor doua principii mentionate", arata Apador-CH in documentul citat. Reprezentantii societatii civile mai cer eliminarea prevederii privind limitarea probelor la martori si inscrisuri. "Este complet inexplicabila limitarea probelor pentru rasturnarea prezumtiei de legalitate prin excluderea, printre altele, a probelor audio-video si a fotografiilor, desi, in practica, tocmai acestea sunt cele mai frecvente probe in astfel de situatii.", mai arata semnatarii.Alineatul referitor la delegare, care in varianta aflata in vigoare prevede: "Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-o perioada de 12 luni. Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice intr-o perioada de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al politistul", a fost si el completat cu mentiunea ca "".Daca in prezent una dintre conditiile pentru ca un agent de politie care a absolvit studii superioare sa poata participa la concursul pentru ocuparea unui post de executie vacant de ofiter este ca acesta sa nu fie cercetat disciplinar sau sa nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare, in varianta propusa de cei patru parlamentari social-democrati acesta nu trebuie sa se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare, iar in cazul in care este in curs de cercetare, la cererea sa scrisa, cercetarea va trebui finalizata pana la data limita pentru analiza dosarelor de candidat.In ceea ce priveste locuintele acordate politistilor, legislatia actuala prevede ca, daca sunt numiti in prima functie sau sunt mutati in alta localitate decat cea de domiciliu si nu li se poate asigura cazare corespunzatoare, beneficiaza de compensatie pentru chirie de pana la 50% din salariul de baza, iar in cazul in care sunt numiti sau mutati in localitatea de domiciliu si politistul sau sotul/sotia nu detin o locuinta proprietate personala si nici nu i se poate asigura un spatiu de locuit corespunzator, poate beneficia de acelasi nivel al compensatiei lunare pentru chirie "in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituita prin ordin al ministrului afacerilor interne".In varianta modificata, conditia este ca localitatea in care politistul este numit sau mutat sa fie situata la mai mult de 70 de km distanta de cea de domiciliu, iar compensatia de 50% din salariul de baza pentru chirie sa i se acorde pentru un imobil aflat in aceeasi localitate in care isi desfasoara activitatea sau pe o raza de 35 de kilometri.Aceeasi optiune, referitoare la inchirierea unui imobil situat pe o raza de 35 de km fata de localitatea in care isi desfasoara activitatea si isi are domiciliul, este valabila si in cazul in care nu detine - el sau sotul/sotia - o locuinta proprietate personala si nici nu ii poate fi asigurata o cazare corespunzatoare.O alta modificare propusa este si cea conform careia programul de lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal se stabilesc prin ordin al ministrului de Interne, dupa consultarea Corpului National al Politistilor si a organizatiilor sindicale reprezentative la nivel MAI, noutatea fiind obligativitatea consultarii organizatiilor sindicale.Printr-un articol nou introdus, aceleasi prevederi ar urma sa se aplice si personalului Politiei de Frontiera, Inspectoratului general pentru imigrari, Directiei generale de informatii si protectie interna, Directiei Generale Anticoruptie, Agentiei Nationale Antidrog, Agentiei Nationale impotriva traficului de persoane, Centrului national SIS, Academiei de politie "Alexandru Ioan Cuza", Institutului de studii pentru ordine publica, Oficiului responsabilului pentru protectia datelor personale, unitatilor din aparatul central al MAI si subordonate acestora.Initiativa a fost trimisa in 5 mai pentru avize la Consiliul Economic si Social, la Consiliul Legislativ si la Guvern.