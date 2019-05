6 bancomate au fost aruncate in aer in ultima vreme, insa Politia sustine ca hotii nu au folosit "mama lui Satan"

Ziare.

Primul caz de acest gen, in Romania, s-a inregistrat in luna octombrie 2018, iar de atunci si pana in prezent, la nivel national, au fost inregistrate, in total,de distrugere si tentativa de furt calificat si 3 cazuri de distrugere si furt calificat, transmite IGPR, intr-un comunicat de presa Politia subliniaza ca acest mod de operare este importat din alte state UE, unde au fost comise fapte de acest gen, in ultimii ani. In plus, hotii nu au folosit in jafuri substanta TATP (Triacetona-Triperoxid), cunoscuta drept "Mama lui Satan"."Din datele existente, a reiesit faptul ca, in comiterea unor astfel de infractiuni in statele europene sunt implicati si cetateni romani, intrucat autoritatile din aceste state au probat activitatea infractionala a unor grupuri de romani (ex. - Austria si Spania).In cazurile inregistrate in Romania, politistii desfasoara cercetari, in cadrul unor dosare penale, sub supravegherea procurorilor de caz si cu sprijinul specialistilor din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane.De asemenea, in instrumentarea cazurilor, se coopereaza, la nivel european, cu Europol si au avut loc mai multe intalniri de lucru cu autoritatile din Spania, Italia, Franta, Germania si Austria, in cadrul carora s-a realizat un schimb de bune practici", conform documentului citat.Politia mai precizeaza ca pentru documentarea cazurilor din Timis (distrugere si tentativa de furt) si Arad (distrugere si furt), a fost probata activitatea infractionala a unei grupari infractionale.Membrii acesteia au fost arestati preventiv, iar acum sunt trimisi in judecata."Totodata, din cercetari s-a stabilit ca sunt mai multe grupuri infractionale care au comis aceste fapte, iar la acest moment, se desfasoara activitati pentru documentarea activitatii infractionale a acestora.In urma verificarilor efectuate, nu a rezultat folosirea substantei cunoscute cu denumirea de TATP (Triacetona-Triperoxid) - 'Mama lui Satan' in cazurile inregistrate in Romania", potrivit sursei citate.Astfel de jafuri au mai avut loc in Arad sau Braila.