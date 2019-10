A ajuns la Psihiatrie! Povestea soferului care a fugit de politie prin toata Capitala ca sa isi ceara iubita de sotie

Ziare.

Barbatul a fost dus la spital dupa ce a acuzat stari de rau dupa mai multe ore in prezenta anchetatorilor, informeaza Antena3.Apoi, acesta a fost transferat la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia".Luni, el a creat haos in Capitala dupa ce a refuzat sa opreasca masina cand politistii i-au cerut acest lucru. Soferul a mers pe contrasens de la Charles de Gaulle pana la statuia Aviatorilor, iar politistii i-au cerut sa opreasca.Barbatul i-a ignorat si a fugit pe strada Paris pana pe Dorobanti, spre Dorobanti si apoi pana pe Calea Floreasca. De acolo a ajuns pana pe Camil Ressu, unde a lovit trei pietoni pe un refugiu de tramvai, insa nici aici nu s-a oprit. Cursa nebuna a luat final abia la Park Lake, barbatul a reusit sa fuga in mall, unde a fost prins de politisti.Se pare ca barbatul voia sa ajunga la mall pentru a cere in casatorie o femeie care lucra acolo, noteaza Pro TV.Barbatul nu era baut si nici sub influenta substantelor interzise. Acum, el este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, ultraj si ingreunarea circulatiei.