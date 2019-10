A anuntat ca a fost rapit si sechestrat. 150 de politisti l-au cautat in 50 de case si l-au gasit... sub masa iubitei

Ziare.

Barbatul a pus totul la punct pentru a scapa de o datorie la banca si de una la sora sa. Acum, nu numai ca a ramas cu datoria, ci mai trebuie sa plateasca si o amenda de 5.000 de lei, arata Pro TV.Barbatul intrase in concediu medical si apoi a disparut. Mama sa, care locuia cu barbatul, a anuntat ca a disparut, insa Politia a spus ca plecand voluntar de acasa nu are ce face. Apoi, barbatul si-a anuntat sora ca a fost rapit, iar aceasta a contactat autoritatile.150 de politisti si 20 de jandarmi, impreuna cu caini de urma, au inceput sa il caute pe barbat. Oamenii legii l-au localizat pe acesta dupa semnalul telefonului si au descoperit ca se afla in satul sau. Politistii l-au cautat in 50 de case si, pana la urma, dupa opt ore de cautari, l-au gasit in locuinta iubitei sale, ascuns sub masa.