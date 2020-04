A crescut la 4 numarul de politisti confirmati cu COVID-19 in Penitenciarul Giurgiu

Ziare.

Cei doi politistii de penitenciare nu au interactionat cu persoane private de libertate, in prezent nefiind inregistrate cazuri de imbolnaviri in randul detinutilor. In total, la Penitenciarul Giurgiu au fost inregistrate patru cazuri de politisti confirmati COVID-19.Cele mai recente doua cazuri fac parte din grupul de contacti atribuit primului caz al unui politist de penitenciare din Giurgiu. Acesta intrase in contact cu un membru de familie infectat. Barbatul este asimptomatic, dar a fost internat in Spitalul "Victor Babes"."Precizam ca, pana la acest moment, cu exceptia celor patru cazuri de angajati confirmati COVID-19, nu se inregistreaza nicio alta infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Penitenciarul Giurgiu," precizeaza ANP.Conform sursei citate, unitatea de detentie aplica recomandarile Directiei de Sanatate Publica Giurgiu si masurile stabilite in cuprinsul metodologiei de interventie a sistemului penitenciar.Potrivit datelor oficiale, la data de 24 aprilie, in penitenciarul Giurgiu se afla un numar de 1.475 persoane private de libertate.I.S.