A fost injunghiata pe strada de fostul iubit, desi facuse mai multe sesizari la Politie. Cum esueaza autoritatile sa protejeze (inca) o femeie victima a violentei

In tara in care doua femei mor in fiecare saptamana ucise de partenerii de viata, ar putea sa para doar un numar dintr-o statistica. Doar ca femeia din Pechea, mama a doi copii, facuse mai multe sesizari la Politie, cerand astfel protectie.In trecut, femeia a facut nu una, ci mai multe plangeri la Politie pe numele barbatului, cu care avusese o relatie extraconjungala. Ultima dintre acestea, chiar in 2 februarie. O luna mai tarziu, agresorul, despre care Politia stia, a injunghiat-o de 17 ori, in zona gatului si a fetei.Politia spune ca barbatul a speriat-o pe femeie, indreptandu-se cu bicicleta pe ea, dar ca "nu a jignit-o sau amenintat-o"."In decembrie 2016, la Postul de Politie de la Pechea a fost inregistrata o plangere a victimei cu privire la faptul ca fostul ei concubin, un barbat de 42 de ani, ar fi urmarit-o de mai multe ori in timp ce se deplasa pe drumul dintre domiciliu si locul de munca fara insa sa-i adreseze niciun cuvant. Ca urmare a sesizarii, politistii au intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de hartuire si in prima faza a fost dispusa inceperea urmarii penale in rem.In urma cercetarilor, in luna martie 2017, in dosar a fost dispusa continuarea urmarii penale fata de suspect, deoarece au existat probe care sa conduca la continuarea urmaririi penale fata de el.A mai fost o sesizare a femeii in luna aprilie 2016 cu privire la faptul ca fostul concubin i-a adresat injurii si cu aceasta ocazie politistii i-au aplicat barbatului o sanctiune contraventionala pentru adresare de injurii in public.Ultima data pe 2 februarie 2018, femeia a sesizat din nou organele de politie cu privire la faptul ca, in ziua respectiva, fostul ei iubit, aflandu-se pe drumul comunal s-a indreptat cu bicicleta spre ea, dar atat, nu ca a jignit-o sau amenintat-o, pur si simplu ca se tinea dupa ea, o urmarea, barbatul fiind sanctionat contraventional", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, citat de News.ro.Nu e, insa, singura femeie care este ucisa, in pofida apelului catre autoritati.La sfarsitul lunii ianuarie, directoarea unei gradinite bucurestene a fost omorata de sotul impotriva caruia avea un ordin de restrictie . In teorie, agresorul n-ar fi trebuit sa se poate apropia de ea la mai mult de 200 de metri distanta.Cu doar cateva zile mai devreme, o alta femeie a cazut victima fostului partener, militar, in timp ce se afla intr-un coafor din Titu. Si in cazul acestui agresor, fosta sotie de asta-data a declarat ca l-a reclamat de nenumarate ori la politie, fara ca politia sa fi luat masuri.O statistica la care fac referire jurnalistii de la TVR arata ca in fiecare saptamana doua femei sunt ucise din motive similare, dovada ca sistemul de protectie a persoanelor hartuite nu functioneaza.Dintre cele 20.531 de fapte de loviri si alte violente comise intre membrii familiei, raportate la Politie in 2017, 76% dintre victime sunt femei si copii, conform statisticilor Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), furnizate la solicitarea Centrului Filia.Organizatiile neguvernamentale reunite in Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor au cerut Guvernului, la finalul lunii ianuarie, sa adopte o serie de masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la Istanbul.Acestea aduceau in discutie chiar adoptarea de urgenta a unor proceduri de lucru cu privire la normele de implementare si supraveghere a ordinelor de protectie.Doar intre 2012 si 2016, la instantele de judecata s-au depus in total 15.313 cereri de emitere a unor ordine de protectie.Judecatorii au admis cererile, partial sau total, in mai putin de jumatate dintre cazuri (43%), astfel ca in perioada 2012-2016 au fost emise 6.538 de ordine de protectie la nivel national. In 88% dintre cazuri, victimele erau femei. Un studiu realizat de Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor (Reteaua VIF), cu sprijinul Campaniei Respectului (initiativa AVON de lupta impotriva violentei asupra femeilor), arata ca intre momentul comiterii violentei si momentul emiterii ordinului de protectie nu exista alte masuri oferite de politie sau de instante care sa ofere protectie impotriva comiterii de noi agresiuni (aproximativ 10-14 zile).In majoritatea cazurilor, victima ramane in locuinta cu agresorul.Posibilele refugii sunt foarte putine, intrucat in opt judete din tara nu exista adaposturi pentru victimele violentei domestice, iar numarul de paturi la nivel national este mic.