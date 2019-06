A fost intocmit dosar penal pentru distrugerea portii de la cimitirul din Valea Uzului

Ziare.

"Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a efectuat lucrarile specifice necesare identificarii criminalistice. Avand in vedere aspectele constatate la fata locului, respectiv distrugerea portii de acces in cimitir, s-a dispus constituirea unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere", arata sursa citata.Jandarmeria Romana a asigurat, prin structurile sale teritoriale si impreuna cu celelalte structuri ale MAI, masurile de ordine si siguranta cu ocazia desfasurarii manifestarilor comemorative ce au avut loc pe parcursul zilei de joi la cimitirul din Valea Uzului."Principalele obiective ale misiunii de ieri au vizat prevenirea aparitiei unor acte de violenta intre participantii la cele doua momente comemorative si evitarea unor acte de profanare a unor morminte din respectivul cimitir, comportamente care ar fi generat un impact emotional deosebit pentru populatia din zona.Premergator si pe timpul desfasurarii evenimentelor, Jandarmeria, impreuna cu celelalte structuri MAI, a adoptat masuri preventive pentru detensionarea situatiei si protectia tuturor participantilor.Precizam, totodata, ca pe timpul misiunii de asigurare a ordinii publice, desi au fost inregistrate cateva momente tensionate, nu au fost situatii care sa impuna interventia in forta sau alte masuri speciale", precizeaza Jandarmeria.Amintim ca, joi, peste 1.000 de maghiari au format un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti.La fata locului au venit mai multi jandarmi si politisti. Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.