A fost numit un nou sef la Directia Generala Anticoruptie

Valentin-Claudiu Constantin a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si si-a inceput cariera in MAI in anul 2002, ca investigator la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, ulterior specializandu-se in analiza informatiilor in cadrul Directiei de Investigatii Criminale a IGPR si in cadrul DGA.El a participat la misiunea Uniununii Europene in Kosovo, EULEX, intre anii 2008-2010 si 2013-2016, iar din martie 2017 a desfasurat diverse activitati cu caracter temporar la ANAF, in calitate de secretar general adjunct.Functia de director general al DGA ramasese vacanta dupa numirea lui Catalin Ionita ca sef al Politiei Romane.