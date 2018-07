A fost prins barbatul suspectat ca a impuscat un tanar dupa o sicanare in trafic la Craiova

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Dolj, imediat dupa producerea incidentului a fost solicitat consemnul la frontiera.Barbatul in varsta de 32 de ani, din localitatea Breasta, banuit ca a impuscat un tanar de 25 de ani in antebratul stang dupa o sicanare in trafic, a fost identificat si retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac."La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj s-a constituit o escorta formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, care au preluat barbatul si l-au condus la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in vederea continuarii cercetarilor si a dispunerii masurilor legale", arata sursa citata. Un tanar in varsta de 25 de ani a fost ranit, in noaptea de vineri spre sambata, la Craiova, dupa ce asupra masinii in care era au fost trase focuri de arma dintr-o alta masina . Cele doua vehicule s-au sicanat in trafic, iar agresorul era cautat.Politistii doljeni au facut sambata o perchezitie domiciliara acestuia, in localitatea Breasta, iar anchetatorii au pus sub acuzare suspectul pentru tentativa la omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uzul de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice.