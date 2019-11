A fost prins inca unul dintre cei sase refugiati fugiti din portul Constanta

Ziare.

Conform sursei citate, migrantul clandestin fugar a fost gasit, identificat si retinut joi seara, in jurul orei 19:30, in zona garii din Targu Jiu de catre politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj."Mentionam ca politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, la finalizare fiind luate masurile legale care se impun.Pentru gestionarea evenimentului, alaturi de Garda de Coasta au participat si reprezentanti ai structurilor teritoriale ale Politiei Romane, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Imigrari si Politiei Transporturi", se arata in comunicatul Garzii de Coasta.