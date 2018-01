A prins hotii in flagrant, dar nu a fost luat in seama de Politie: Reveniti dimineata!

Ziare.

El a sunat la 112, iar operatoarea i-a facut legatura la Politia Satu Mare, unde un "ofiter de serviciu", pe un ton rastit si morocanos, i-a spus sa vina a doua zi dimineata sa depuna plangere, informeaza Presasm Desi barbatul i-a spus politistului de trei ori ca este o situatie urgenta, politistului nu i-a pasat."Am incercat sa ii explic politistului ce s-a intamplat, ca am poze cu posibilii hoti, ca au fugit de mine, dar politistul mi-a spus sa revin dimineata si sa depun plangere. Sunt total dezamagit. De acum o sa imi apar singur bunurile", a spus satmareanul.Barbatul a relatat pentru sursa citata cum s-a intamplat toata povestea cu hotii: Iesise din casa sa fumeze o tigara si a observat doi indivizi care vorbeau in soapta la coltul gardului. Apoi, unul dintre ei s-a apropiat de masina lui, care era parcata in fata casei. In momentul in care l-au vazut pe barbat, cei doi hoti au fugit.Satmareanul a pornit apoi cu masina in cautarea lor, i-a gasit dupa aproximativ 300 de metri si i-a intrebat pe cei doi ce urmaresc, acestia afirmand ca asteapta pe cineva.A reusit sa il fotografieze pe unul dintre ei, iar mai apoi a aparut o a treia persoana cu o masina si i-a luat pe cei doi. Au intrat insa pe o strada inchisa, iar satmareanul i-a incoltit cu masina si a fotografiat si autovehiculul indivizilor.In momentul in care au vazut ca barbatul suna la Politie, hotii au trecut peste rondurile de flori si o bordura inalta, avariindu-si masina, dar au scapat.