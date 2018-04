Actiuni in forta ale politisitilor in Saptamana Mare: 800 de permise au fost retinute, sute de persoane cautate au fost prinse

Ziare.

Peste 200 de infractiuni in trafic au fost constatate de politisti in ultimele doua zile, cand au fost retinute aproximativ 800 de permise de conducere si au fost retrase aproape 280 de certificate de inmatriculare.Conform Politiei Romane, pe parcursul a doua zile, politistii au intervenit la aproape 6.300 de evenimente, fiind constatate 1.533 de infractiuni, iar 274 de persoane au fost prinse in flagrant delict. Au fost date 14.533 de amenzi in valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 100.000 de lei.In timpul actiunilor din trafic, politistii au constatat 212 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, au retinut 818 permise de conducere si au retras 276 de certificate de inmatriculare.Pe parcursul actiunilor din ultimele doua zile, au fost depistate 30 de persoane urmarite national sau international, iar in ultima saptamana in totalIn perioada 30 martie - 5 aprilie, politistii au depistat 104 persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 66 de minori. De asemenea, au fost prinse 49 de persoane urmarite in temeiul legii. Dintre acestea, 36 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, sase aveau mandate de arestare preventiva, cinci persoane erau urmarite in baza unui mandat european de arestare, iar doua persoane aveau sentinte de internare in unitati medicale de specialitate.Intre cei depistati in aceasta saptamana se afla trei tineri in varsta de 19 si 20 de ani care se sustrageau arestarii preventive, respectiv executarii unei pedepse cu inchisoare pentru talharie, potrivit Politiei Romane.