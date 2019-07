Adolescenta de 16 ani din Tulcea, data disparuta, a fost gasita

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, pe data de 30 iulie, politistii din cadrul IPJ au identificat fata in varsta de 16 ani, disparuta la data de 23 iulie de la domiciliu.La data de 29 iulie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, in data de 23 iulie, o fata de 16 ani din Tulcea a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors acasa Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au inceput imediat verificarile, fiind efectuate cautari atat pe raza judetului, cat si in municipiu."In urma activitatilor specifice desfasurate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Tulcea, cu sprijinul acordat de Inspectoratul de Politie Judetean Arad a fost identificata minora Frideric Claudia intr-o localitate din judetul Arad si nu a fost victima vreunei infractiuni", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea.Fata a fost audiata si internata in Centrul de Primire Minori in Regim de Urgenta Arad, fiind anuntata si familia.